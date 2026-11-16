SwitchBot Hub 4 kommt mit Farbdisplay und Sprachsteuerung

SwitchBot hat mit dem Hub 4 eine neue Version seiner Smarthome-Zentrale vorgestellt. Neu hinzugekommen sind ein Farbdisplay und die herstellereigene Sprachsteuerung Hello Kata. Wie schon beim Vorgänger lassen sich kompatible Smarthome-Geräte auch über einen Drehregler und weitere Bedienelemente steuern. Der Hub 4 ist zum Einführungspreis von 103,99 Euro erhältlich. Regulär soll das Gerät 129,99 Euro kosten.

Mit Display und Drehknopf

Mit Hello Kata sollen sich verbundene Geräte per Sprachbefehl bedienen und zuvor eingerichtete Abläufe starten lassen. Ein einzelner Sprachbefehl soll ausreichen, um mehrere Geräte gleichzeitig zu steuern. Zwei integrierte Mikrofone sollen Sprachbefehle aus bis zu drei Metern Entfernung erfassen.

Farbdisplay und Drehregler für die direkte Steuerung

Der Hub 4 verfügt über ein 2,8 Zoll großes Farbdisplay, auf dem neben Statusinformationen auch vier frei belegbare Schnellwahltasten angezeigt werden. Häufig verwendete Funktionen oder Szenen sollen sich so ohne Umweg über die Smartphone-App aufrufen lassen.

Mehr als nur ein Matter-Hub

Für die direkte Bedienung kompatibler Geräte steht zudem ein Drehregler zur Verfügung. Je nach Gerät können darüber beispielsweise die Helligkeit von Lampen, die Position von Vorhängen oder die Lautstärke angepasst werden.

Auf dem Display lassen sich außerdem Temperatur und Luftfeuchtigkeit ablesen. Mit zusätzlichen SwitchBot-Sensoren sollen sich auch weitere Messwerte wie der CO2-Gehalt der Raumluft anzeigen lassen.

Matter-Anbindung und Infrarotsteuerung

Der Hub 4 dient zugleich als Schnittstelle zwischen verschiedenen Geräten und Smarthome-Plattformen. Per Infrarot sollen sich mehr als 101.000 Gerätemodelle ansteuern lassen, darunter Fernseher, Klimaanlagen und Ventilatoren.

Bluetooth und Infrarot integriert

Über Matter lassen sich kompatible SwitchBot-Geräte zudem in Apple Home und andere Smarthome-Plattformen einbinden. Insgesamt unterstützt der Hub bis zu 30 Matter-Untergeräte. Drei dieser Plätze sind bereits für die integrierten Sensoren reserviert.

Der SwitchBot Hub 4 unterstützt WLAN über 2,4 GHz und Bluetooth. Das Gerät kann aufgestellt oder an der Wand befestigt werden und wird über USB-C mit Strom versorgt.

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