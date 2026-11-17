Die bislang ausschließlich auf dem Mac erhältliche Layoutsoftware Swift Publisher ist jetzt auch für iPhone und iPad verfügbar. Nach rund 20 Jahren auf dem Desktop bringt der ukrainische Entwickler BeLight Software seine Anwendung damit erstmals auf Apples Mobilgeräte.

Swift Publisher jetzt für iPhone und iPad

Die neue iOS-Version von Swift Publisher steht kostenlos im App Store bereit und richtet sich an Nutzer, die Flyer, Broschüren, Visitenkarten oder mehrseitige Dokumente gestalten möchten.

Anders als bei einer einfachen Grafik-App geht es hier um klassische Seitenlayout-Funktionen. Texte und Bilder lassen sich frei platzieren, über mehrere Seiten verteilen und für den Druck vorbereiten. Die Oberfläche wurde für die Bedienung mit den Fingern neu entwickelt und unterstützt auch den Apple Pencil. Vorhandene Dokumente aus der Mac-Version lassen sich direkt öffnen und auf dem iPad weiterbearbeiten.

Musterseiten und verknüpfte Textrahmen

Swift Publisher übernimmt zahlreiche Funktionen der Desktop-Anwendung. Dazu zählen beliebig viele Ebenen, Musterseiten für einheitlich gestaltete Dokumente und miteinander verbundene Textrahmen. Letztere sorgen dafür, dass längere Texte automatisch in den nächsten Rahmen fließen, auch wenn sich dieser auf einer anderen Seite befindet.

Seit Jahren eine feste Größe auf dem Mac

Ein anpassbares Gestaltungsraster und intelligente Hilfslinien erleichtern die Ausrichtung einzelner Elemente. Ergänzend stehen Vektorformen sowie Werkzeuge für abgerundete Ecken und Farbüberlagerungen bereit. Bilder können aus der eigenen Fotomediathek eingefügt oder direkt über die integrierten Bilddienste Pexels, Pixabay und Unsplash gesucht werden.

Neu sind außerdem Vorlagen für soziale Netzwerke. Neben klassischen Drucksachen bietet Swift Publisher damit auch vorbereitete Layouts für Instagram-Beiträge, Stories und Facebook-Titelbilder an.

Kostenloser Einstieg mit Einschränkungen

Der Download ist kostenlos, für unbegrenzte Exporte und das Drucken verlangt BeLight Software allerdings eine Zahlung. Zur Wahl stehen ein Jahresabonnement für 22,99 Euro und eine dauerhafte Lizenz für 69,99 Euro. Die Mac-Version bleibt separat als Einmalkauf erhältlich. Für Bestandskunden gibt es laut Herstellerwebsite vorübergehend einen Einführungsrabatt auf die iOS-Lizenz.

Swift Publisher trifft damit auf einen Markt, in dem sich zuletzt einiges verändert hat. Erst Anfang November ist Affinity für das iPad kostenlos erschienen. Die Canva-Anwendung verbindet Bildbearbeitung, Vektorgrafik und Seitenlayout, während Swift Publisher stärker auf die Gestaltung fertiger Dokumente ausgerichtet ist.

Für Nutzer der Mac-Anwendung dürfte insbesondere die Möglichkeit interessant sein, bestehende Projekte unterwegs weiterzubearbeiten. BeLight unterstützt dafür auch Apples Handoff-Funktion, mit der sich die Arbeit zwischen Mac und Mobilgerät fortsetzen lässt.