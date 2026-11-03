SunEnergyXT 500 Lite: Akku-Kapazität per In-App-Kauf freischalten

SunEnergyXT verfolgt bei seinem neuen Balkonkraftwerkspeicher ein ungewöhnliches Konzept. Der SunEnergyXT 500 Lite wird mit einer nutzbaren Kapazität von drei Kilowattstunden verkauft, obwohl ein Akku mit fünf Kilowattstunden verbaut ist. Wer die vollständige Kapazität ausschöpfen möchte, muss dafür zusätzlich bezahlen. Die zunächst gesperrten zwei Kilowattstunden lassen sich für 399 Euro per Software freischalten.

Die Hardware des neuen Speichers ist mit der des bereits erhältlichen SunEnergyXT 500 identisch. Beide Geräte verfügen über Lithium-Eisenphosphat-Akkus mit einer Kapazität von 5.024 Wattstunden. Beim Lite-Modell begrenzt die Software die nutzbare Kapazität allerdings auf 3.000 Wattstunden. Käufer bezahlen somit von Beginn an die komplette Hardware, können deren Kapazität aber zunächst nur teilweise nutzen.

Begrenzte Kapazität soll Akkuzellen schonen

Der Hersteller verweist im Zusammenhang mit der Begrenzung auch auf eine längere Lebensdauer der Akkuzellen. Beim SunEnergyXT 500 Lite würden die Akkuzellen ausschließlich im Ladebereich zwischen 20 und 80 Prozent ihrer Kapazität genutzt. Dadurch sollen die Zellen weniger stark beansprucht werden. Die Lebensdauer der Akkuzellen beziffert SunEnergyXT auf mindestens 13.000 Ladezyklen.

Abgesehen von der softwareseitig begrenzten Speicherkapazität entspricht die Ausstattung des SunEnergyXT 500 Lite der des größeren Modells. Bis zu vier Solarmodule lassen sich direkt anschließen. Die maximale Eingangsleistung beträgt 2.500 Watt.

Notstrom-Steckdose integriert

Im regulären Netzbetrieb liegt die maximale Ausgangsleistung bei 800 Watt. Über eine integrierte Steckdose lassen sich dagegen Verbraucher mit bis zu 2.400 Watt versorgen, auch bei einem Stromausfall.

Das Gerät ist für die Außenaufstellung geeignet und lässt sich über eine App steuern. Auch eine Einbindung in Home Assistant ist über eine lokale Schnittstelle möglich.

Der SunEnergyXT 500 Lite wird mit drei Kilowattstunden nutzbarer Kapazität für 999 Euro angeboten. Für die Freischaltung der zusätzlichen zwei Kilowattstunden werden weitere 399 Euro fällig. Wer die vollständige Kapazität von fünf Kilowattstunden nutzen möchte, bezahlt damit insgesamt 1.398 Euro.