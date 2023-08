Steuerportal ELSTER begrenzt Speicherfrist für manche Dokumente

ELSTER-Nutzer müssen sich damit abfinden, dass sie ihr Konto bei dem deutschen Online-Tool für Steuererklärungen und Steueranmeldungen nicht als dauerhaftes Archiv verwenden können. Seit dieser Woche werden Nutzer des Portals darüber informiert, dass die Speicherfrist für bestimmte Nachrichten verkürzt wurde und diese nach einem Jahr automatisch gelöscht werden. Die neue Verfahrensweise tritt am 18. September in Kraft.

So ganz konkret geht aus den per E-Mail verschickten Mitteilungen nicht hervor, was zukünftig gelöscht wird, und was nicht. Man werde fortan nur noch „wichtige Nachrichten“ dauerhaft aufbewahren, die man als Nutzer auch in der Zukunft noch benötigt. Beispiele hierfür sind Übertragungsprotokolle, digitale Bescheide oder sonstige Bescheiddaten.

Gelöscht werden allem voran Entwürfe sowie auch Mitteilungen zu Statusübergängen von Berechtigungen und Vollmachten oder Informationen zu geänderten Zertifikatsdetails. Wer auch dergleichen weiter behalten will, muss von der ins ELSTER-Portal integrierten Möglichkeit zum Download einzelner Dokumente Gebrauch machen.

Immerhin verschwinden die entsprechenden Dokumente nicht einfach so, sondern die. Behörde informiert mit einem Vorlauf von vier Wochen über einen anstehenden Löschvorgang. Die Vorab-Hinweise erhält man allerdings nur, wenn man in den Einstellungen seines Benutzerkontos bei ELSTER die E-Mail-Benachrichtigungen entsprechend aktiviert hat.

MeinELSTER+ mit Dunkelmodus-Optionen

Wenn Einstellungen sprechen, schlagen wir gleich mal den Bogen zu der seit dem Frühjahr erhältlichen Begleit-App MeinELSTER+. In der neuesten Version 57.0.0 findet sich hier die Möglichkeit, das Erscheinungsbild der Anwendung zu beeinflussen und anstelle der Anlehnung an die Systemvorgaben dauerhaft hell oder dunkel zu wählen. Im gleichen Einstellungsmenü findet sich auch in Schalter, mit dem man das Hintergrundbild in der App dauerhaft deaktivieren kann.