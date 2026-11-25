Steam auf der Xbox? Was bisher eher nach einem Wunschtraum vieler Spieler klang, sollte mit Microsofts nächster Konsole tatsächlich Realität werden. Zumindest sahen das offenbar die ursprünglichen Pläne für Project Helix vor. Inzwischen steht allerdings infrage, wie viel davon übrig bleibt. Bei Steam selbst gibt es unterdessen eine handfeste Neuerung: Der Spielemarktplatz akzeptiert jetzt in Deutschland auch den europäischen Bezahldienst Wero.

Xbox sollte zum vollwertigen Gaming-PC werden

Wie Windows Central unter Berufung auf interne Quellen berichtet, sollte Project Helix ursprünglich die Grenzen zwischen Konsole und PC weitgehend aufheben. Neben klassischen Xbox-Spielen wären auch PC-Titel über Plattformen wie Steam zugänglich gewesen.

Vorgesehen war demnach eine für Controller optimierte Xbox-Oberfläche, von der aus Nutzer bei Bedarf auf einen vollständigen Windows-Desktop wechseln konnten. Dort hätten sich auch Anwendungen und Spiele anderer Anbieter installieren lassen.

Microsoft hat offiziell bestätigt, dass Project Helix sowohl Xbox- als auch PC-Spiele unterstützen soll. Eine konkrete Zusage für Steam gibt es allerdings bislang nicht. Erste Entwicklergeräte sollen 2027 bereitstehen.

Zum 25. Jubiläum kam eine exklusive Series X auf den Markt.

Kostenloser Multiplayer steht auf der Kippe

Mit der Öffnung gegenüber PC-Spielen wollte Microsoft offenbar noch eine weitere Besonderheit einführen: Kostenlosen Online-Multiplayer. Schließlich ist es schwer zu vermitteln, warum Spieler auf einer Xbox für Online-Partien bezahlen sollen, wenn dieselben Spiele über Steam ohne zusätzliches Konsolenabonnement funktionieren.

Doch unter der neuen Xbox-Führung um Asha Sharma werden die ursprünglichen Konzepte offenbar überdacht. Steigende Speicher- und Komponentenkosten erschweren die Finanzierung der leistungsstarken Hardware. Gleichzeitig würde der Wegfall kostenpflichtiger Multiplayer-Zugänge eine wichtige Einnahmequelle schmälern.

Über die ungewisse Zukunft der Xbox-Hardware hatten wir bereits berichtet. Ob Project Helix tatsächlich zu einem weitgehend offenen Gaming-PC wird oder Microsoft stärker an seinem bisherigen Konsolenkonzept festhält, ist weiterhin unklar.

Bei Steam ist Wero nun eine neue Zahlungsoption.

Steam akzeptiert jetzt Wero in Deutschland

Während Microsoft also noch an seiner nächsten Spieleplattform arbeitet, erweitert Valve bereits die Zahlungsmöglichkeiten bei Steam. Seit heute lässt sich Wero als Zahlungsmethode für Spielekäufe in Deutschland auswählen. Der europäische Bezahldienst ermöglicht Zahlungen über unterstützte Bankkonten, ohne dass dafür eine Kreditkarte benötigt wird.

Wero erscheint auch in den Kontoeinstellungen und lässt sich dort für zukünftige Zahlungen hinterlegen. Die Unterstützung automatischer Abonnementverlängerungen ist allerdings noch nicht abschließend geklärt.

Einen Haken gibt es bei Rückerstattungen: Laut Valves offizieller Übersicht können über Wero bezahlte Spiele derzeit nur als Steam-Guthaben erstattet werden. Eine Rückzahlung auf das ursprüngliche Bankkonto ist nicht vorgesehen.

Und falls Steam tatsächlich auf der nächsten Xbox landen sollte? Dann könnte dort eines Tages möglicherweise auch Wero zum Einsatz kommen. Bis dahin bleibt das allerdings reine Zukunftsmusik. Aktuell betrifft die neue Zahlungsmethode ausschließlich Steam – nicht den Xbox Store.