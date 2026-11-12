Starlink Mini 2: Satelliteninternet jetzt mit Wechselakku und Wi-Fi 6

SpaceX hat mit dem Starlink Mini 2 eine neue Generation seiner tragbaren Satellitenantenne vorgestellt. Die wichtigste Neuerung ist ein integrierter, aber austauschbarer Akku, mit dem sich das Gerät erstmals vollständig ohne externe Stromversorgung betreiben lässt. Laut Hersteller sind damit bis zu 4,5 Stunden Internetnutzung möglich. Zusätzlich wurden das Gehäuse überarbeitet und der WLAN-Router auf Wi-Fi 6 aktualisiert.

Starlink Mini 2: Mit USB-C-Anschluss

Bis zu 4,5 Stunden ohne Steckdose

Der neue Akku besitzt eine Kapazität von 71 Wattstunden und wiegt rund 490 Gramm. Er wird direkt auf der Rückseite der Antenne befestigt und lässt sich ohne Werkzeug austauschen. Mit einem zusätzlichen Akku kann die Nutzungsdauer entsprechend verlängert werden. Ersatzakkus sollen separat erhältlich sein.

Alternativ lässt sich das Starlink Mini 2 über einen USB-C-Anschluss mit einer externen Stromquelle versorgen. SpaceX nennt hierfür eine Leistung von 60 Watt. Beim bisherigen Starlink Mini war eine externe Stromversorgung dagegen grundsätzlich erforderlich. Gerade beim Camping, auf Reisen oder an abgelegenen Arbeitsplätzen dürfte der integrierte Akku deshalb einen deutlichen Komfortgewinn darstellen.

Flacheres Gehäuse und schnelleres WLAN

Auch die Bauform hat SpaceX überarbeitet. Das Starlink Mini 2 misst 263 × 314 × 23,1 Millimeter und fällt damit deutlich flacher aus als sein Vorgänger mit 38,5 Millimetern Gehäusedicke. Das Gewicht steigt durch den Akku und den Standfuß allerdings auf rund 1,6 Kilogramm.

Das Gehäuse ist nach IP67 gegen Staub und Wasser geschützt. Außerdem setzt SpaceX auf widerstandsfähigere Materialien. Der integrierte WLAN-Router unterstützt jetzt Wi-Fi 6 statt Wi-Fi 5 und soll laut Hersteller eine Fläche von bis zu 167 Quadratmetern versorgen können. Die tatsächliche Reichweite hängt wie üblich von den örtlichen Gegebenheiten ab.

Design-Video des Starlink Mini 2

Unverändert bleibt das grundlegende Konzept: Antenne und WLAN-Router stecken in einem kompakten Gerät, das lediglich eine möglichst freie Sicht zum Himmel benötigt. Die Einrichtung und Überwachung erfolgen über die Starlink-App. Damit lässt sich beispielsweise prüfen, ob Bäume oder Gebäude den Satellitenempfang beeinträchtigen.

Vorbestellungen zunächst nur in den USA

Das Starlink Mini 2 kann zunächst nur von ausgewählten Kunden in den Vereinigten Staaten auf Einladung vorbestellt werden. Wie The Verge berichtet, nennen entsprechende Bestelleinladungen einen Preis von 999 US-Dollar. Darin soll allerdings bereits ein Jahr des Tarifs „Roam Unlimited“ enthalten sein. Ein separat ausgewiesener Gerätepreis lässt sich daraus nicht ableiten.

Wann das neue Modell in Deutschland erhältlich sein wird und welche Preise hierzulande gelten, ist bislang offen. SpaceX kündigt eine spätere Ausweitung der Verfügbarkeit an, nennt aber noch keinen konkreten Zeitplan. Hierzulande kann man sich aktuell nur für Updates zum Thema anmelden. Das bisherige Starlink Mini bleibt vorerst die verfügbare Alternative. Für dessen Nutzung ist weiterhin ein passender Starlink-Tarif erforderlich.