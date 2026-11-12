Neuer Akku, USB-C und flacheres Gehäuse
Starlink Mini 2: Satelliteninternet jetzt mit Wechselakku und Wi-Fi 6
SpaceX hat mit dem Starlink Mini 2 eine neue Generation seiner tragbaren Satellitenantenne vorgestellt. Die wichtigste Neuerung ist ein integrierter, aber austauschbarer Akku, mit dem sich das Gerät erstmals vollständig ohne externe Stromversorgung betreiben lässt. Laut Hersteller sind damit bis zu 4,5 Stunden Internetnutzung möglich. Zusätzlich wurden das Gehäuse überarbeitet und der WLAN-Router auf Wi-Fi 6 aktualisiert.
Starlink Mini 2: Mit USB-C-Anschluss
Bis zu 4,5 Stunden ohne Steckdose
Der neue Akku besitzt eine Kapazität von 71 Wattstunden und wiegt rund 490 Gramm. Er wird direkt auf der Rückseite der Antenne befestigt und lässt sich ohne Werkzeug austauschen. Mit einem zusätzlichen Akku kann die Nutzungsdauer entsprechend verlängert werden. Ersatzakkus sollen separat erhältlich sein.
Alternativ lässt sich das Starlink Mini 2 über einen USB-C-Anschluss mit einer externen Stromquelle versorgen. SpaceX nennt hierfür eine Leistung von 60 Watt. Beim bisherigen Starlink Mini war eine externe Stromversorgung dagegen grundsätzlich erforderlich. Gerade beim Camping, auf Reisen oder an abgelegenen Arbeitsplätzen dürfte der integrierte Akku deshalb einen deutlichen Komfortgewinn darstellen.
Flacheres Gehäuse und schnelleres WLAN
Auch die Bauform hat SpaceX überarbeitet. Das Starlink Mini 2 misst 263 × 314 × 23,1 Millimeter und fällt damit deutlich flacher aus als sein Vorgänger mit 38,5 Millimetern Gehäusedicke. Das Gewicht steigt durch den Akku und den Standfuß allerdings auf rund 1,6 Kilogramm.
Das Gehäuse ist nach IP67 gegen Staub und Wasser geschützt. Außerdem setzt SpaceX auf widerstandsfähigere Materialien. Der integrierte WLAN-Router unterstützt jetzt Wi-Fi 6 statt Wi-Fi 5 und soll laut Hersteller eine Fläche von bis zu 167 Quadratmetern versorgen können. Die tatsächliche Reichweite hängt wie üblich von den örtlichen Gegebenheiten ab.
Design-Video des Starlink Mini 2
Unverändert bleibt das grundlegende Konzept: Antenne und WLAN-Router stecken in einem kompakten Gerät, das lediglich eine möglichst freie Sicht zum Himmel benötigt. Die Einrichtung und Überwachung erfolgen über die Starlink-App. Damit lässt sich beispielsweise prüfen, ob Bäume oder Gebäude den Satellitenempfang beeinträchtigen.
Vorbestellungen zunächst nur in den USA
Das Starlink Mini 2 kann zunächst nur von ausgewählten Kunden in den Vereinigten Staaten auf Einladung vorbestellt werden. Wie The Verge berichtet, nennen entsprechende Bestelleinladungen einen Preis von 999 US-Dollar. Darin soll allerdings bereits ein Jahr des Tarifs „Roam Unlimited“ enthalten sein. Ein separat ausgewiesener Gerätepreis lässt sich daraus nicht ableiten.
Wann das neue Modell in Deutschland erhältlich sein wird und welche Preise hierzulande gelten, ist bislang offen. SpaceX kündigt eine spätere Ausweitung der Verfügbarkeit an, nennt aber noch keinen konkreten Zeitplan. Hierzulande kann man sich aktuell nur für Updates zum Thema anmelden. Das bisherige Starlink Mini bleibt vorerst die verfügbare Alternative. Für dessen Nutzung ist weiterhin ein passender Starlink-Tarif erforderlich.
Entwickler: SpaceX
Laden
Warum macht Ihr Werbung für ein Unternehmen, dessen CEO ein Faschist ist und kein anderer Mensch auf dieser Erde für extreme Ungerechtigkeit und Ungleichheit steht?
Ja, furchtbar! iFun sollte so was nicht bewerben.
Ich mag den Typen auch nicht, aber wenn man das Wort Faschist so leichtfertig einsetzt verliert es an Bedeutung.
Das gleiche gilt für die die immer sofort Antisemitismus schreien, wenn Personen Israel kritisieren.
Danke, +1
Weil das ein Technikblog ist und kein Politikblog und Starlink ein großartiges Produkt?
Satelliteninternet von Elon.. wen Elon nicht mag, dem wird die Bandbreite gesenkt…das haben jüngst die Ukrainer erfahren. Aber die gute Nachricht ist, nach der Verschiebung der Machtverhältnisse durch die Midterms in den USA geht es ihm an den Kragen. Den Trailer der 4 Stunden Doku über die kriminellen Machenschaften von Musk hatten sie erfolglos aus YT entfernt. Jetzt ist er wieder da.
Würdest du bitte den YT link teilen? Vielen Dank!
Keinen einzelnen eur für Elon bei dem was er sich so geleistet hat in den letzten Monaten
Ich nutze Starlink in Spanien im Ferienhaus seit Monaten und nichts läuft besser. Ich hab mir extra einen Tesla gekauft, obwohl ich Elektroautos nicht mag, weil der Elon ein echt geiler Typ ist.
+1 für das Ferienhaus
Wenn Deutsche Glasfaser nicht bald mal weiter macht werd ich auch zu Elon Satelliten Netzwerk wechseln.
Danke für die Info. Klingt sehr spannend und super interessant für unseren bevorstehenden Camping Urlaub, obgleich mehr Gewicht nicht besser ist
Heute mal politische Bildung…
Mir egal: ich will gutes, zuverlässiges und günstiges Internet.