Stage+: Deutsche Grammophon mit eigenem Klassik-Streaming

Während wir noch auf Neuigkeiten mit Blick auf die von Apple angekündigte App für klassische Musik warten, hat die Deutsche Grammophon ihren Streamingdienst Stage+ gestartet. Das Angebot für Klassik-Freunde ist vor zwei Wochen angelaufen und will sich seinen Machern zufolge als innovative Plattform für klassische Musik präsentieren. Der Zugriff ist gleichermaßen per Webbrowser oder auch über eine zugehörige, für Apple TV, iPad und das iPhone optimierte App möglich.

Stage+ lässt sich wahlweise auf Monats- oder Jahresbasis für 14,99 beziehungsweise 149,99 Euro abonnieren. Damit verbunden versprechen die Macher dann Livestreams aus aller Welt sowie einzigartige Konzerte und Opern aus ihrem Archiv, ergänzt von neuen Veröffentlichungen und Alben aus dem Angebot von Deutsche Grammophon und Decca – beides sind auf klassische Musik spezialisierte Labels der Universal Music Group (UMG).

Aktuell beziffert die Deutsche Grammophon das Video- und Audioangebot über Stage+ auf mehr als 50 Live-Aufführungen und 1000 kuratierte Alben. Auf Basis weltweiter Partnerschaften mit führenden Opernhäusern, Orchestern, Konzerthäusern und Festivals sollen zudem wöchentlich ausgewählte neue Darbietungen präsentiert werden. Dieses Angebot wolle man möglichst stets in bester Bild- und Tonqualität bereitstellen. So seien viele der Inhalte in 4K, Dolby Atmos und Lossless auf den Endgeräten verfügbar und ließen sich darüber hinaus auch im Offline-Modus unterwegs nutzen.

Für Klassik-Fans bietet sich Stage+ je nach Sichtweise als attraktive Ergänzung oder auch Alternative zur Digital Concert Hall der Berliner Philharmoniker.

Apples Klassik-App lässt auf sich warten

Fragt sich nur, wo Apple in diesem Segment bleibt. Hohe Erwartungen diesbezüglich hat das Unternehmen selbst geschürt, als es im August vergangenen Jahres den auf klassische Musik spezialisierten Musikdienst Primephonic übernommen und eingestampft hat. Damit verbunden hat Apple damals angekündigt, man wolle künftig „ein ganz besonderes Erlebnis für klassische Musik anbieten, das wirklich das beste der Welt sein wird“.

Apple sprach in diesem Zusammenhang von der Veröffentlichung einer eigenen App für klassische Musik in naher Zukunft beziehungsweise im Jahr 2022. Seither war zu diesem Thema aber nicht mehr viel mehr als die üblichen Apple-Floskeln wie „wir lieben klassische Musik“ zu hören. Die Hoffnungen der Klassik-Fans liegen nun auf dem letzten für dieses Jahr erwarteten Update auf iOS 16.2. In früheren Beta-Versionen von iOS hatten sich zwischenzeitlich nämlich auch mal Hinweise auf eine entsprechende Funktion gezeigt.