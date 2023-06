Spotify für Mac: Neustart für die Desktop-App

Die Bibliothek bekommt in der Seitenleiste jetzt einen festen Platz und ermöglicht hier den direkten Zugriff auf Alben, Playlisten, Podcasts und Interpreten. In den Einstellungen bietet Spotify zudem die Möglichkeit an auf ein kompaktes Layout der Bibliothek umzuschalten.

Das neue Design macht sich vor allem in der persönlich Bibliothek und in der „Now Playing“-Ansicht bemerkbar, während sich die Ansicht der Suchergebnisse und die Darstellung der Wiedergabelisten weitgehend unverändert präsentiert.

So haben die Skandinavier jetzt damit angefangen , die Desktop-Anwendung zum Zugriff auf den Streaming-Dienst in einer grundlegend überarbeiteten Ausgabe zum Download bereitzustellen. Spotify spricht vom „biggest revamp yet“.

Wenn eure Spotify-Applikation auf dem Mac gerade laufen sollte, dann holt diese in den Vordergrund, wählt in der Mac-Menüleiste > Spotify > Über Spotify aus und schaut im nun eingeblendeten Infofenster nach, ob euch eine Aktualisierung zur Installation angeboten wird. Ist dies der Fall, dann könnt ihr die neue Benutzeroberfläche des Musik-Streaming-Dienstes direkt bewerten.

