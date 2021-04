Spotify: CEO will Arsenal kaufen. Jetzt wird Premium teurer.

„Correlation does not imply causation“ – wie man so schön sagt. Das Timing hätte jedoch nicht viel besser ausfallen können. Am gleichen Tag, an dem Spotify-Chef Daniel Ek bestätigt hat sich mit den ehemaligen Profi-Spielern Thierry Henry, Dennis Bergkamp und Patrick Vieira zusammenzuschließen, um gemeinsam den englischen Fußballvereins Arsenal zu kaufen, trudeln die ersten Preiserhöhungen bei Abonnenten des Musik-Streaming-Dienstes ein.

Just received email notifying me of 20% price raise for my monthly @spotify subscription. I do hope this will be reflected in a 20% price raise for artists.

— Mike Scott (@MickPuck) April 26, 2021