Spieledienst Amazon Luna: Apps für Mac und Windows verschwinden

Wer auf Assassin’s Creed, Watch Dogs, Tom Clancy oder Far Cry zugreifen will, muss zusätzlich etwa Ubisoft+ zum Monatspreis von 17,99 Euro abonnieren.

Statt auf die eigenständigen Desktop-Downloads verweist Amazon interessierte Spieler jetzt an die Weboberfläche des Dienstes , die auch von iPhone- oder iPad-Spielern genutzt werden muss, da Apple die Verbreitung von nativen Applikationen zum Zugriff auf Spiele-Streaming-Dienste im App Store untersagt. Pro Spiel will Apple hier nämlich eigenständige Applikationen sehen und keinen übergreifenden Download, der den Zugang zu einem ganzen Katalog von Spielen gestattet.

Insert

You are going to send email to