Nachdem wir in diesem Jahr bereits über sechs Monate mit dem Gym Monster 2 von Speediance trainiert haben, ist vor wenigen Tagen dessen Nachfolger bei uns eingetroffen. Mit dem Gym Monster 3 wollen wir die kommenden Wintermonate nutzen, um uns erneut intensiver mit dem digitalen Krafttraining in den eigenen vier Wänden zu beschäftigen.

Speediance legt dem Gym Monster viel Zubehör bei

In unserem ausführlichen Erfahrungsbericht zum Gym Monster 2 hatten wir Anfang Oktober vor allem zwei Aspekte positiv hervorgehoben: den geringen Platzbedarf und die umfangreiche Integration in Apples Fitness-Ökosystem.

So lässt sich die Apple Watch beim Training als Pulsmesser einsetzen. Die aktuelle Herzfrequenz wird während der einzelnen Übungen direkt auf dem großen Display der Trainingsstation angezeigt. Absolvierte Trainingseinheiten werden bei aktivierter Synchronisierung automatisch an Apple Health übergeben und tauchen anschließend auch in der Fitness-App des iPhones auf. Das Krafttraining zu Hause findet damit ebenso Eingang in die persönliche Trainingshistorie wie die morgendliche Laufrunde oder die Fahrt mit dem Fahrrad.

Gym Monster 3: Im aktiven Einsatz sollte man 2 x 2 Meter Platz einplanen

Auch der geringe Platzbedarf hat sich im Alltag bewährt. Nach dem Training wird die Bodenplatte einfach hochgeklappt. Die Station nimmt dann ungefähr so viel Stellfläche ein, wie man für einen großen, freistehenden Handtuchheizkörper im Badezimmer einplanen würde. Anders als bei fest installierten Kraftstationen muss dafür nicht einmal in die Wand gebohrt werden. Das Gym Monster benötigt zusammengeklappt lediglich einen Viertel Quadratmeter Stellfläche.

Was die dritte Generation besser machen will

Mit dem Gym Monster 3 hat Speediance seine Trainingsstation kürzlich überarbeitet. Die dritte Generation verfügt über ein größeres Display, eine Sprachsteuerung und 19 verschiedene Positionen für die Seilzüge. Der digital erzeugte Widerstand von bis zu 100 Kilogramm lässt sich in Schritten von 500 Gramm einstellen.

Gym Monster 3: Die Hantelstange lässt sich mit wenigen Handgriffen vom Gerät lösen

Auch das begleitende Softwareangebot hat Speediance ausgebaut. Neben klassischen Krafttrainingseinheiten stehen inzwischen unter anderem Pilates-Kurse und ein KI-gestützter Trainingsassistent zur Verfügung.

Für unserem erneuten Praxistest interessiert uns vor allem, wie sich die Hardware im direkten Vergleich mit ihrem Vorgänger schlägt und welche Fortschritte Speediance bei der Software gemacht hat. Gerade bei der Zuverlässigkeit der Apple-Health-Synchronisierung und der deutschen Lokalisierung hatten wir zuletzt noch Verbesserungspotenzial gesehen.

Speediance bietet über 1.000 Video-Übungen an

So hoch die Anschaffungskosten der digitalen Trainingsstationen auf den ersten Blick auch erscheinen mögen, lohnt sich zudem ein Blick auf den Markt für hochwertige, platzsparende Krafttrainingsgeräte. Anbieter mechanischer Trainingsstationen wie der Schweizer Hersteller Eisenhorn bewegen sich mit ihren umfangreicher ausgestatteten Modellen deutlich über dieser Preisklasse.

Vor diesem Hintergrund erscheinen die Preise von Speediance angesichts der motorisierten Seilzüge, des integrierten Touchscreens und der umfangreichen Trainingssoftware durchaus konkurrenzfähig. Dennoch will gerechnet werden: Die ~3.600 Euro, die für das Gym Monster 3 fällig werden, würden uns hier in Berlin auch den vierjährigen Eintritt ins nächstegelegene Fitness-Studio sichern.

Pfiffig: Ein Bluetooth-Ring steuert Gewichte und startet Aufgaben

Beide Generationen zum Black Friday reduziert

Wer sich schon länger mit der Anschaffung einer solchen Trainingsstation beschäftigt, kann einen Blick auf die laufenden Black-Friday-Angebote werfen. Noch bis einschließlich 30. November bietet Speediance nach eigenen Angaben sowohl die zweite als auch die dritte Generation seiner Trainingsstation zu reduzierten Preisen an.

Beim Kauf eines Gym Monster 2 oder Gym Monster 3 legt der Hersteller zudem eine vernetzte Körperwaage, einen Trainingsgürtel und den PowerGrip bei. Den Gesamtwert der Zugaben beziffert Speediance mit 407 Euro. Beim Gym Monster 3S gehören stattdessen Skigriffe zum Zubehörpaket, dessen Gesamtwert der Hersteller mit 277 Euro angibt.

Gerade das Gym Monster 2 würden wir angesichts unserer bisherigen Erfahrungen noch nicht abschreiben. Wer auf die Neuerungen der dritten Generation verzichten kann, bekommt das von uns ausführlich getestete Modell derzeit für 770 Euro weniger als den Nachfolger. Auch gegenüber dem Angebotspreis von 3.107 Euro zum Zeitpunkt unseres Erfahrungsberichts im Oktober ist der Einstiegspreis noch einmal gesunken.

Ebenfalls Bestandteil der Black-Friday-Aktion von Speediance sind das von uns bereits vorgestellte Gym Nano und das Fitnessarmband Speediance Strap.

Produkthinweis