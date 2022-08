Spaces for Mac kombiniert Workspace-Manager und App-Launcher

Apples Spaces lässt sich zwar im Detail nicht so intensiv konfigurieren wie die gleichnamige neue Drittanbieter-App, dürfte in vielen Situationen dennoch bereits eine deutliche Verbesserung darstellen. Die Begrenzung auf maximal 16 von macOS unterstützte Spaces sehen wir nicht als Problem. Damit verbunden sei auch nochmal auf die seit macOS Monterey verfügbaren Safari-Tabgruppen verwiesen, die bei intensiver Nutzung von Safari deutliche Erleichterung versprechen.

Mit ihrem Plus an Funktionalität und Flexibilität gegenüber der Standardlösung von Apple will die neue Spaces-App insbesondere Power-User beispielsweise aus der Kreativbranche, Entwickler und Produktmanager ansprechen. Ihre wahren Vorzüge zeigt die Anwendung wohl erst, wenn man sie im täglichen Einsatz seine persönlichen Arbeitsprozesse damit verknüpft hat.

Die App Spaces for macOS präsentiert sich als Turboschalter für die ins Mac-Betriebssystem integrierte Funktion Spaces . Die neue App sieht sich gleichermaßen für die Verwaltung und den schnellen Zugriff auf selbst konfigurierte Arbeitsumgebungen wie auch als App-Launcher und packt den damit verbundenen Funktionsumfang in die Menüleiste.

