Soundcore Space One: Adaptive Geräuschunterdrückung für 99 Euro

Nachdem sich der neue Anker-Kopfhörer Soundcore Space One vergangene Woche bereits in den USA gezeigt hat, ist dieser jetzt offiziell auch in Deutschland erhältlich. Hier zulande läuft der Vertrieb über Amazon und MediaMarkt, wo der Kopfhörer jeweils zum Preis von 99 Euro angeboten wird.

Mit dem Soundcore Space One bietet die Anker-Tochter damit bereits für weniger als 100 Euro einen mit adaptiver Geräuschunterdrückung und stattlicher Akkulaufzeit sowie dem Hersteller zufolge erstklassigen Klangeigenschaften ausgestatteten kabellosen Kopfhörer an. Anker spricht bei aktivierter Geräuschunterdrückung von bis zu 40 Stunden und ansonsten sogar bis zu 55 Stunden Nutzung ohne Steckdose. Per Schnelllademodus soll sich der Akku innerhalb von nur fünf Minuten für bis zu vier Stunden weitere Nutzungsdauer füllen lassen.

Doppelt so gut wie der Vorgänger

Anker zufolge wurde insbesondere die integrierte Geräuschunterdrückung im Vergleich zu den älteren Modellen der Soundcore-Marke nochmal deutlich verbessert. So sei der neue Soundcore Space One besonders gut darin, störende Fremdstimmen auszublenden und arbeite dabei doppelt so effektiv, wie beispielsweise der Soundcore Life Q30. Über die Soundcore-App stehen erweiterte Konfigurationsmodi sowie die Möglichkeit bereit, zwischen fünf verschieden starken Transparenzmodi zu wählen, um flexibel auf Umgebungsgeräusche zu reagieren.

Ein neues Design der Ohrmuschel-Aufhängung soll nicht nur mehr Flexibilität, sondern auch einen deutlichen Komfortzugewinn bei Tragen des Ohrhörers bewirken. Die Ohrmuscheln können sich dabei in jede Richtung um bis zu acht Grad bewegen und sich effektiver an die Kopfform und vor allem auch die Haltung des Trägers anpassen.

Soundcore bietet den neuen Kopfhörer ab sofort zur Bestellung an. Der Soundcore Space One ist in den Farbvarianten Nachtschwarz, Cafe Latte und Himmelblau lieferbar.