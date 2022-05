Sonos Sub mini: Wie ein Sonos Beam mit Loch

Erste Gerüchte, die Multiroom-Audioexperten von Sonos könnten ihr Geräte-Portfolio um einen kleinen Subwoofer erweitern, wurden zuletzt im vergangenen November durch die offizielle iPhone-Applikation des Herstellers befeuert. Diese führte in ihren Hilfe-Dokumenten damals nicht nur den Sonos Sub der 1., 2. und 3. Generation auf, sondern sprach auch von dem nach wie vor unveröffentlichten „Sonos Sub mini“.

Sonos Sub mini: Im November von der Sonos-App verraten

In seiner mobilen Bedienungsanleitung sprach der Hersteller in diesem Zusammenhang von einem „kleineren, zylindrischen“ Lautsprecher. Eine Beschreibung die beim besten Willen auf keine der drei bislang in den Markt eingeführten Sub-Generationen passt, die eher als große, rechteckige Lautsprecher eingestuft werden müssen.

Sonos Sub mini: iPhone-App verrät neuen Lautsprecher

Wie ein Sonos Beam mit Loch

In der vergangenen Woche stellte der Anbieter dann mehrere neue Produkte vor. Neben der hauseigenen Sprachsteuerung, Sonos Voice Control, die vorerst nicht in Deutschland starten wird, präsentierte das Unternehmen den portable Speaker Sonos Roam in neuen Farben und die preisgünstige Soundbar Sonos Ray.

Sonos Sub mini: 3D-Rendering von Chris Welch

Die neue Sonos Ray trägt das interne Produktkürzel S36. Der Sonos Sub mini soll nach Informationen des US-Reporters Chris Welch das Produktkürzel S37 tragen und aussehen, wie ein Sonos Beam mit Loch. Die Aussparung soll dabei, im Gegensatz zu den bisherigen Subwoofern, eher oval statt rechteckig ausfallen.

Es ist davon auszugehen, dass Sonos den Sonos Sub mini als preisgünstige Heimkino-Erweiterung für die Sonos Ray am Makrt platzieren wird und das Angebot damit preislich nach unten hin abrundet.

Chris Welch kennt aktuell weder Preise noch Verkaufstermine, ist sich nach einem Blick auf erste Fotos des Sonos Sub mini aber sicher, dass dieser wie im abgebildeten Rendering in den Markt starten wird.