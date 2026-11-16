Sonos Black Friday: Ace für 199 Euro, Play für 279 Euro

Sonos startet heute seine Black-Friday-Aktion und reduziert bis zum 30. November zahlreiche Lautsprecher, Soundbars und Kopfhörer. Die Preisnachlässe betreffen sowohl einzelne Geräte als auch Kombinationen für das Heimkino.

Sonos Ace: Im Preis fast halbiert

Besonders deutlich fällt die Ersparnis beim Sonos Ace aus – hier im ifun.de Test. Der erste Kopfhörer der Multi-Room-Spezialisten kostet während der Aktion 199 statt 379 Euro und ist damit laut Hersteller so günstig wie bislang nicht. Das entspricht einem Preisnachlass von rund 47 Prozent. Der neue Sonos Ace Ultra wird unverändert für 449 Euro angeboten.

Dafür lässt sich auch bei den Soundbars sparen. Die kompakte Sonos Beam wird für 349 statt 499 Euro angeboten. Wer einen größeren Fernseher mit entsprechendem Klang ausstatten möchte, bekommt die Arc Ultra für 849 statt 1.099 Euro. Passende Subwoofer sind ebenfalls reduziert. Der Sub Mini kostet 399 statt 499 Euro, der größere Sub 4 liegt bei 799 statt 999 Euro.

Heimkino-Paket für knapp 1.000 Euro

Interessant für den Aufbau eines kompletten Heimkinos ist ein Paket aus Beam, Sub Mini und zwei Era 100 SL. Sonos verlangt dafür 999 statt regulär 1.456 Euro. Die Ersparnis beträgt damit 457 Euro beziehungsweise gut 31 Prozent. Die beiden rückwärtigen Lautsprecher übernehmen dabei die Surround-Wiedergabe, während der Subwoofer die tiefen Frequenzen ergänzt.

Von Ace bis Sub: Das aktuelle Sonos-Lineup

Wer sein bestehendes System erweitern möchte, findet auch einzelne Lautsprecher günstiger. Der Era 100 SL kostet 159 statt 199 Euro, zwei Exemplare werden zusammen für 299 Euro angeboten. Den größeren Era 300 gibt es für 439 statt 549 Euro. Beim Sonos Five sinkt der Preis von 649 auf 479 Euro.

Sonos zum Black Friday

Sonos hat erst Anfang November neue Voreinstellungen für die Lautsprechersteuerung eingeführt. Damit lassen sich neben Musikauswahl und Lautstärke auch komplette Raumkonfigurationen speichern. Gerade bei Systemen mit mehreren Lautsprechern entfällt so das wiederholte Zusammenstellen einzelner Gruppen.

Sonos Ace für 199 Euro, mobile Boxen ab 159 Euro

Bei den tragbaren Lautsprechern beginnt die Aktion mit dem Roam 2 für 159 statt 199 Euro. Zusammen mit dem Wireless Charger kostet er 179 statt 248 Euro. Der Sonos Play wird für 279 statt 349 Euro angeboten, der größere Move 2 für 399 statt 499 Euro.

Der Sonos Play vereint WLAN und Bluetooth

Den stärksten Preisnachlass erhält allerdings der eingangs erwähnte Sonos Ace. Für 199 Euro ist er nun erheblich günstiger als der im September von uns getestete Ace Ultra, der für 449 Euro eingeführt wurde. Beide bieten aktive Geräuschunterdrückung. Beim Ultra kommen unter anderem längere Akkulaufzeiten und eine deutlich engere Einbindung in das Sonos-System hinzu. Während der erste Ace vor allem Fernsehton von kompatiblen Soundbars übernimmt, kann der Ultra auch Musik zwischen Lautsprechern und Kopfhörer übergeben. Wer diese Funktion nicht benötigt, bekommt mit dem reduzierten Vorgänger eine günstigere Alternative.