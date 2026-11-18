Die alternative Sonos-Applikation Sonify wächst mit Version 3.0 über iPhone und iPad hinaus. Entwickler Lucas Titus bietet seine Anwendung jetzt auch für die Apple Watch, den Mac, Windows und als Web-App an. Eine Android-Version steht ebenfalls bereit, vorerst allerdings im geschlossenen Betatest.

Sonify 3.0 läuft nicht mehr nur auf Mobilgeräten

Gleichzeitig führt Titus eine kostenpflichtige Pro-Stufe ein. Die bisher grundsätzlich kostenlose Alternative zur offiziellen Sonos-App bekommt damit zusätzliche Funktionen gegen Bezahlung.

Sonos-Steuerung auf Uhr und Computer

Sonify trat ursprünglich an, um die langsame und unzuverlässige Bedienung der offiziellen, damals frisch überarbeiteten Sonos-App zu umgehen. Schon zum App-Store-Start überzeugt die Anwendung mit schnellen Reaktionen, einer eigenen Navigation und der Wiedergabesteuerung auf dem Sperrbildschirm. Szenen und NFC-Tags ergänzen später den Funktionsumfang.

Sonify 3.0 auf dem Mac

Auf der Apple Watch lassen sich nun Räume auswählen, Titel wechseln und die Wiedergabe pausieren. Die Digital Crown regelt die Lautstärke. Am Rechner zeigt Sonify Räume und Favoriten in einer Seitenleiste sowie die Warteschlange neben der laufenden Wiedergabe. Für den Mac gibt es Downloads für Apple-Prozessoren und Intel-Chips, vorausgesetzt wird macOS 11 oder neuer.

Alle Varianten benötigen ein Sonos-S2-System. Ältere S1-Systeme bleiben ausgeschlossen. Auf iPhone und iPad ist mindestens iOS 17 erforderlich. Ebenfalls wichtig: Die offizielle Sonos-App bleibt für die Einrichtung neuer Lautsprecher notwendig.

Automationen und Fernzugriff kosten extra

Zur jetzt neu eingeführten Pro-Stufe gehören Automationen, Hörstatistiken, Liedtexte und die Steuerung von unterwegs über das Sonos-Konto. Automationen können beispielsweise zu einer festgelegten Uhrzeit, bei Sonnenuntergang oder beim Einschalten des Fernsehers starten. Sie laufen über den Server des Entwicklers, die App muss dafür nicht geöffnet bleiben.

Auch Sonify versteht sich auf Szenen

Hinzu kommen eine Durchsagefunktion für ausgewählte Räume, eine Apple-TV-Fernbedienung und eine Party-Jukebox. Bei Letzterer scannen Gäste im WLAN einen Code und fügen Titel zur Warteschlange hinzu, ohne eine App installieren zu müssen. Sonify Pro lässt sich eine Woche kostenlos testen. Im deutschen App Store kostet die Freischaltung monatlich 4,99 Euro, jährlich 34,99 Euro oder einmalig 99,99 Euro.

Die Szenen-Konfiguration in Sonify 3.0

Wir steuern unsere Sonos-Installationen auf iPhone und iPad inzwischen wieder mit der offiziellen Applikation, auf dem Mac greift uns Choragus so gut unter die Arme, dass wir momentan eigentlich wunschlos glücklich sind.