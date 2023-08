Solarpaket I der Bundesregierung: Weniger Bürokratie, 800 Watt Leistung

Zudem dürfen Balkonkraftwerke auch in Haushalten genutzt werden, die noch nicht über einen digitalen Stromzähler verfügen. Wie der Berliner Journalist Malte Kreuzfeldt anmerkt , ermöglicht der vorliegende Entwurf damit nun auch den Einsatz von Balkonkraftwerken an Stromzählern die dann Rückwärts laufen würden – wie das Solarpaket I mit diesem Sonderfall umgehen würde war bislang noch unklar.

Was die maximale Leistung von Balkonkraftwerken angeht, soll diese nicht mehr fix auf 600 Watt gedeckelt werden. Zukünftig können Solar-Module mit Nennleistungen von bis zu 2000 Watt verbaut werden, der verbundene Wechselrichter sorgt sich dann darum, dass maximal 800 Watt Leistung in das Heimnetz eingespeist werden.

Das Solarpaket I wird offiziell als „Gesetz zur Änderung des Erneuerbare-Energien-Gesetzes und weiterer energiewirtschaftsrechtlicher Vorschriften zur Steigerung des Ausbaus photovoltaischer Energieerzeugung“ bezeichnet und will den Bau von Balkonkraftwerken und Solaranlagen an mehreren Fronten vereinfachen, beschleunigen und verbessern.

Schon am morgigen Mittwoch will die Bundesregierung ihr so genanntes Solarpaket I verabschieden. Dies hat das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz gegenüber ZEIT ONLINE bestätigt und sorgt damit für die berechtigte Hoffnung, die Erleichterungen bei der Errichtung von Solaranlagen könnten schon Anfang des kommenden Jahres in Kraft treten.

Insert

You are going to send email to