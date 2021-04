Smartmi P1: Neuer Luftreiniger mit HomeKit-Unterstützung

Mit dem Smartmi P1 startet ein neuer HomeKit-Luftreiniger in den Markt. Das im vergangenen Jahr auf Indiegogo gestartete Unterstützer-Projekt läuft in den nächsten Tagen aus. Einige wenige der Geräte lassen sich jetzt noch zum vergünstigten Vorabpreis von rund 100 Euro bestellen.

Den ersten Anwenderberichten zufolge ist die Umsetzung ausgesprochen gelungen. Dementsprechen dürfte der Preis, auch wenn das Gerät zu einem späteren Zeitpunkt über den regulären Onlinehandel für voraussichtlich knapp 200 Euro erhältlich ist, im Vergleich als günstig zu bewerten sein. Ersatzfilter werden im Doppelpack zum Preis von rund 50 Euro angeboten.

Erwähnenswert ist, dass der Smartmi P1 mit nicht alltäglichen Funktionen wie einer Pollen-Erkennung wirbt. Der Beschreibung zufolge lassen sich mit dem H13-Filter neben Pollen auch Schimmelsporen, Hausstaubmilben, Tierschuppen und unangenehme Gerüchte filtern.

Das Gerät kann direkt in HomeKit eingebunden werden und erscheint dort dann ähnlich wie der VOCOlinc VAP1 inklusive der Sensorwerte für Luftqualität und den Gerätezustand. Neben manuellen Einstellungsoptionen verfügt das Gerät auch über einen sensorgesteuerten Automatik-Modus. Ein in die Geräteoberfläche integriertes Bedienfeld zeigt alternativ zur App-Steuerung Live-Informationen zur aktuellen Luftqualität an. Ergänzend informiert eine farbige Leuchtanzeige im Farbbereich zwischen Grün und Rot auf einen Blick über die aktuelle Partikelbelastung.

Neben dem Automatikmodus lässt sich der Smartmi P1 in verschiedenen manuellen Stufen betreiben. So steht ein geräuscharmer Modus für den Einsatz in Schlafzimmern bereit, im Normalmodus sollen Leistung und Geräuschpegel bestmöglich ausgeglichen sein, ergänzend kann die Geräteleistung auch auf einen manuellen Wert gesetzt werden.

Hinter dem Angebot steht die Xiaomi-Tochter Smartmi. Der P1 ist die Weiterentwicklung des bereits seit einiger Zeit erhältlichen Smartmi Air Purifier. Das Unternehmen ist uns ansonsten auch durch seine Standventilatoren bekannt.