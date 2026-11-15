Apple veröffentlicht tvOS 27.2.1 und die HomePod-Software 27.2.1. Was nach routinemäßiger Systempflege klingt, macht erneut sichtbar, wie unterschiedlich Apple-Geräte inzwischen je nach Wohnort funktionieren. Während Siri AI weitere Apple TV erreicht, müssen Nutzer in der EU weiterhin auf das Zusammenspiel der Sprachassistenz mit iPhone und iPad verzichten.

tvOS 27.2.1 bingt Siri AI auf den Apple TV

Regionale Unterschiede gehören bei Apple seit Langem dazu. Der vorgeschriebene Kameraauslöseton in Japan oder der schrittweise Start von Apple Pay sind bekannte Beispiele. Inzwischen geht es allerdings um mehr als einzelne Besonderheiten. Mit iPhone-Mirroring fehlt hierzulande weiterhin der Zugriff vom Mac auf das iPhone. Beim HomeView verzichtet Apple vorerst auf einen EU-Start. Ein Termin zum Nachziehen fehlt.

Ältere Apple TV erhalten Siri AI

Mit tvOS 27.2.1 schaltet Apple Siri AI auf dem Apple TV 4K der zweiten und dritten Generation frei. Die vierte Generation erhält die Funktion über eine separate Ausgabe von tvOS 27.2. Voraussetzung ist ein gekoppeltes, mit Apple Intelligence kompatibles iPhone oder iPad.

Auf europäischen Geräten bleibt alles beim Alten

Die neue Assistenz startet nicht automatisch, sondern muss vom Nutzer nach dem Update unter „Allgemein > Siri > Siri AI (Beta)“ aktiviert werden. Anschließend werden zusätzliche Daten geladen. Ohne diesen Schritt bleibt die bisherige Siri eingeschaltet.

Beim HomePod mini 2 sieht es anders aus: Die ebenfalls veröffentlichte Software 27.2.1 aktiviert Siri AI noch nicht. Apple verweist weiterhin auf ein späteres Update, ohne einen Zeitraum zu nennen. Auch hier werden persönliche Anfragen ein gekoppeltes iPhone oder iPad mit Apple Intelligence benötigen.

Öffnung darf nicht nur auf dem Papier stehen

Aus unserer Sicht trägt Apple wesentlich zur wachsenden Kluft bei. Vereinfacht geht es bei den europäischen Anforderungen darum, dass konkurrierende KI-Dienste auf Nutzerwunsch vergleichbare Möglichkeiten wie Siri AI erhalten sollen. Wie brauchbar diese Zugänge ausfallen, hängt auch von Apple ab.

Europa böse: Apples Strategie der gezielten Unzufriedenheit

Dass formale Öffnung und bequeme Nutzung auseinanderliegen können, zeigen alternative App-Marktplätze. AltStore PAL entwickelt sein Angebot weiter, muss Nutzer aber zunächst durch Apples umständliche Einrichtung führen.

Ähnlich sieht es beim Bezahlen aus: PayPal nutzt die NFC-Schnittstelle seit 2025. Der Wechsel setzt jedoch die Entscheidung gegen Apple Pay als Standard voraus. Wir erwarten bei der KI vergleichbare Hürden: Zugänge, die regulatorische Vorgaben erfüllen, im Alltag aber wenig zum Wechsel einladen. Eine konkrete Umsetzung steht noch aus.