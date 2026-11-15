Neue Updates, bekannte Grenzen
Siri AI auf Apple TV: Europas Abstand zu Apple wächst
Apple veröffentlicht tvOS 27.2.1 und die HomePod-Software 27.2.1. Was nach routinemäßiger Systempflege klingt, macht erneut sichtbar, wie unterschiedlich Apple-Geräte inzwischen je nach Wohnort funktionieren. Während Siri AI weitere Apple TV erreicht, müssen Nutzer in der EU weiterhin auf das Zusammenspiel der Sprachassistenz mit iPhone und iPad verzichten.
tvOS 27.2.1 bingt Siri AI auf den Apple TV
Regionale Unterschiede gehören bei Apple seit Langem dazu. Der vorgeschriebene Kameraauslöseton in Japan oder der schrittweise Start von Apple Pay sind bekannte Beispiele. Inzwischen geht es allerdings um mehr als einzelne Besonderheiten. Mit iPhone-Mirroring fehlt hierzulande weiterhin der Zugriff vom Mac auf das iPhone. Beim HomeView verzichtet Apple vorerst auf einen EU-Start. Ein Termin zum Nachziehen fehlt.
Ältere Apple TV erhalten Siri AI
Mit tvOS 27.2.1 schaltet Apple Siri AI auf dem Apple TV 4K der zweiten und dritten Generation frei. Die vierte Generation erhält die Funktion über eine separate Ausgabe von tvOS 27.2. Voraussetzung ist ein gekoppeltes, mit Apple Intelligence kompatibles iPhone oder iPad.
Auf europäischen Geräten bleibt alles beim Alten
Die neue Assistenz startet nicht automatisch, sondern muss vom Nutzer nach dem Update unter „Allgemein > Siri > Siri AI (Beta)“ aktiviert werden. Anschließend werden zusätzliche Daten geladen. Ohne diesen Schritt bleibt die bisherige Siri eingeschaltet.
Beim HomePod mini 2 sieht es anders aus: Die ebenfalls veröffentlichte Software 27.2.1 aktiviert Siri AI noch nicht. Apple verweist weiterhin auf ein späteres Update, ohne einen Zeitraum zu nennen. Auch hier werden persönliche Anfragen ein gekoppeltes iPhone oder iPad mit Apple Intelligence benötigen.
Öffnung darf nicht nur auf dem Papier stehen
Aus unserer Sicht trägt Apple wesentlich zur wachsenden Kluft bei. Vereinfacht geht es bei den europäischen Anforderungen darum, dass konkurrierende KI-Dienste auf Nutzerwunsch vergleichbare Möglichkeiten wie Siri AI erhalten sollen. Wie brauchbar diese Zugänge ausfallen, hängt auch von Apple ab.
- Europa böse: Apples Strategie der gezielten Unzufriedenheit
Dass formale Öffnung und bequeme Nutzung auseinanderliegen können, zeigen alternative App-Marktplätze. AltStore PAL entwickelt sein Angebot weiter, muss Nutzer aber zunächst durch Apples umständliche Einrichtung führen.
Ähnlich sieht es beim Bezahlen aus: PayPal nutzt die NFC-Schnittstelle seit 2025. Der Wechsel setzt jedoch die Entscheidung gegen Apple Pay als Standard voraus. Wir erwarten bei der KI vergleichbare Hürden: Zugänge, die regulatorische Vorgaben erfüllen, im Alltag aber wenig zum Wechsel einladen. Eine konkrete Umsetzung steht noch aus.
Und Apple wartet, solange die Verkaufszahlen nicht fahlen werden die wahrscheinlich nicht reagieren.
Bei all dem sollte man nicht vergessen, Apple ist nicht der einzige Anbieter.
Auch mein sofortige Gedanke. Bin mit meinem 16Pro auch zufrieden. Tut was es soll. Business mäßig beschäftige ich mit KI anderer Front. Auf dem Applegeräten klappt auch alles ohne KI gut und reicht mir auch. Wenn Erlöse fallen, werden sie schon aktiv werden. Wir müssen nur warten ……. ;-)
Leider ist tvOS und der Apple TV 4K absolut konkurrenzlos und tatsächlich inzwischen der Hauptgrund, im Ökosystem zu bleiben.
Dass Europa und vor der immer noch sehr dunmen Siri schützt, kann ich verschmerzen! Wie oft habe ich über die digitale Tante schon geflucht!
Was für Anwendungszenarien wären denn wenn man vom Mac auf das iPhone zugreifen/steuern kann?
Würde mich auch interessieren. Ich nutze es nur in umgekehrter Richtung, wen man mal was interessantes auf dem iPhone gefunden hat, einfach in Safari auf dem Mac öffnen. Und Copy &Paste von Mac auf iPhone funktioniert auch . Was vermisse ich also?
KI ist für mich kein Grund ein Apple-Produkt zu kaufen, Siri erfüllt in heutigem Zustand meine Anforderungen. Mehr erwarte ich von Apple nicht (mehr).
Ich starte mit Siri meinen Espresso-Timer und schalte abends das Licht aus wenn ich schlafen gehe. Für richtige KI-Anwendungen nutze ich richtige KI-Anwendungen.
Ist in den Einstellungen meines AppleTV 4K zu sehen. Aber ausgegraut. LUL
Das Apple mit Siri Ai hier in Europa wartet ist mir egal.
Ich hab auf allen Geräten Siri abgeschaltet und die App darf auch von keinen anderen Apps bei mir lernen, der ganze KI boomkram nervt mich eher nur noch.
Zum Thema abschalten: hatte ich auch gemacht, anschließend funktionierte Carplay nicht mehr. Musste es leider wieder einschalten.