Shut Up: Safari-Erweiterung blendet Kommentare aus

Die Tatsache, dass im Netz alle Menschen eine Stimme haben, ist sowohl das beste als auch das schlechteste Feature des WWW. Dies gilt natürlich auch für die Kommentarspalten fast aller Online-Magazine.

In Abhängigkeit von Thema, Tagesform und Temperatur können die Kommentarbereiche sowohl wertvolle Ergänzungen, thematisch passende Empfehlungen und geniale Hilfestellungen als auch destruktiven Müll enthalten, der kein Interesse an einem zivilisierten Dialog erkennen lässt.

Um diesen an Orten vorzubeugen, in denen hilfreiche Wortmeldungen ohnehin nicht erwartet werden, könnt ihr euch die Safari-Erweiterung Shut Up installierten.

Der kostenlose Mac-App-Store-Download blendet Kommentare in zahlreichen Online-Magazinen und Newsseiten aus und nutzt dafür die Vorarbeit des aktiv gepflegten Community-Projektes shutup-css. Wer Safari nicht nutzt kann „Shut Up“ auch in anderen Browsern installieren.