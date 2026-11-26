Die Mac-App Shotnamer versieht neue Bildschirmfotos automatisch mit aussagekräftigen Dateinamen. Das Menüleistenprogramm überwacht einen ausgewählten Ordner und leitet die Bezeichnung aus dem Inhalt des Screenshots ab. So sollen sich etwa Rechnungen, Tickets oder Fehlermeldungen später leichter wiederfinden lassen.

Den Ansatz kennen wir bereits von unserer Mac-App Renaime und einer Kurzbefehle-Automation für Bilddateien. Shotnamer bündelt die automatische Bearbeitung neuer Screenshots mit einem Verlauf und einer Rückgängig-Funktion in der Menüleiste.

Dateinamen entstehen direkt auf dem Mac

Apples Texterkennung liest die Aufnahme aus, anschließend schlägt ein lokales KI-Modell einen passenden Namen vor. Laut Datenschutzerklärung des Entwicklers bleiben Bilder und erkannte Texte auf dem Mac. Die Anwendung besitzt keinen Netzwerkzugriff und benötigt kein Benutzerkonto.

Die letzten 100 Umbenennungen bleiben im Verlauf erhalten. Unpassende Namen lassen sich korrigieren oder über die Mitteilung beziehungsweise den Verlauf zurücknehmen. Shotnamer verändert ausschließlich die Dateinamen und überschreibt vorhandene Dateien bei Namenskonflikten nicht.

Kostenlos für einen Ordner

Die kostenlose Version benennt neue Screenshots in einem Ordner ohne Mengen- oder Zeitlimit um. Pro ergänzt mehrere überwachte Ordner, eigene Namensmuster und die gesammelte Bearbeitung älterer Bildschirmfotos.

Vorausgesetzt werden macOS 27 und ein Mac mit Apple-Chip ab M1. Für die KI-Vorschläge muss Apple Intelligence aktiviert sein. Ist die Funktion ausgeschaltet, verwendet Shotnamer laut Supportseite einfachere Namen aus der größten erkannten Textzeile und dem Datum. Die App unterstützt Deutsch und Englisch.

Für Pro nennt der Entwickler von 9,99 Euro jährlich oder derzeit 17,99 Euro einmalig. Der Einführungspreis für den Einmalkauf gilt bis zum 28. November, danach soll mehr fällig werden. Das Jahresabo bietet eine 14-tägige Testphase.