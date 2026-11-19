Wer nach einem macOS-Update feststellt, dass sich bestimmte Systemeinstellungen verändert haben, kann die Ursache oft nur schwer nachvollziehen. Welche Optionen zuvor aktiviert waren und ob das System selbst Änderungen vorgenommen hat, lässt sich im Nachhinein kaum feststellen.

SetShot notiert geänderte Systemeinstellungen

Hier setzt die kostenlose Open-Source-Anwendung SetShot an. Sie dokumentiert den Zustand der macOS-Einstellungen und macht Veränderungen zwischen verschiedenen Zeitpunkten sichtbar.

Die Anwendung stammt vom Technikjournalisten Adam Engst. Ausgangspunkt war ein Verbindungsproblem auf einem iPhone, das sich auf eine veränderte iCloud-Einstellung zurückführen ließ. Für den Mac wollte Engst deshalb ein Werkzeug schaffen, das solche Eingriffe nachvollziehbar macht. SetShot liegt als Beta vor und unterstützt laut Entwickler macOS 13 und neuer.

Momentaufnahmen zeigen veränderte Einstellungen

SetShot liest die von macOS verwendeten Einstellungsdateien aus und erstellt daraus Momentaufnahmen. Diese lassen sich anschließend miteinander vergleichen, etwa vor und nach der Installation eines Systemupdates. Die Anwendung berücksichtigt dafür mehr als 500 Dateien und kann rund 1.400 unterschiedliche Veränderungen zuordnen. Dazu zählen sowohl tatsächlich geänderte Einstellungen als auch interne Systemvorgänge, die für Nutzer keine unmittelbare Bedeutung haben.

SetShot erschlägt einen mit der umfangreichen Übersicht fast

Erkannte Änderungen erscheinen mit einer Beschreibung sowie den bisherigen und aktuellen Werten. Wo möglich, führt eine Schaltfläche direkt zum entsprechenden Bereich der Systemeinstellungen. Nicht zugeordnete Veränderungen werden separat angezeigt.

Auf Wunsch erstellt SetShot die Momentaufnahmen automatisch nach einem festgelegten Zeitplan. Erkennt die Anwendung Abweichungen, informiert sie per Mitteilung darüber. Unveränderte Aufnahmen können automatisch gelöscht werden. Die komprimierten Dateien werden lokal auf dem Mac gespeichert.

Änderungsprotokoll hilft beim Einrichten eines Mac

Neben dem direkten Vergleich bietet SetShot ein chronologisches Journal. Darin sammelt die Anwendung erkannte Veränderungen und erlaubt es, Einträge zu durchsuchen oder mit eigenen Notizen zu ergänzen. Das Protokoll lässt sich als HTML-Datei exportieren. Wer einen Mac neu aufsetzt, kann damit frühere Anpassungen nachvollziehen und die gewünschten Einstellungen Schritt für Schritt wiederherstellen. Eine automatische Übernahme der Werte ist jedoch nicht vorgesehen.

In den SetShot-Einstellungen lassen sich zusätzliche Rechte vergeben

Wie Engst in seiner ausführlichen Vorstellung bei TidBITS erläutert, beschränkt sich die Anwendung zunächst auf allgemein zugängliche Einstellungsdateien. Für zusätzliche Informationen, beispielsweise über die Zugriffsrechte installierter Apps, muss der Nutzer ausdrücklich weitere Berechtigungen vergeben.

Die Datenbank zur Erkennung von Einstellungen wird unabhängig von der Anwendung gepflegt und kann beim Programmstart aktualisiert werden. Dadurch lassen sich weitere Änderungen zuordnen, ohne dass jedes Mal eine neue Programmversion installiert werden muss. Eine Variante für iPhone oder iPad gibt es nicht, da die Zugriffsbeschränkungen von iOS das Auslesen der benötigten Einstellungsdateien verhindern.