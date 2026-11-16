Schädliche KI-Nutzung: Apple will Gesundheitsrisiken untersuchen

Apple startet eine neue Gesundheitsstudie, die sich mit dem Einsatz künstlicher Intelligenz bei medizinischen Fragen beschäftigt. Die sogenannte Apple Health AI Usage Study soll untersuchen, wie Menschen mit KI-gestützten Gesundheitsassistenten umgehen, welchen Antworten sie vertrauen und ob sie die erhaltenen Informationen richtig verstehen. Dabei interessiert Apple insbesondere, welchen Einfluss solche Auskünfte auf Entscheidungen im Alltag haben.

Bis zu 200.000 Personen können an der Untersuchung teilnehmen. Voraussetzung sind ein Mindestalter von 21 Jahren sowie ein mit Apple Intelligence kompatibles iPhone ab dem iPhone 15 Pro mit mindestens iOS 26. Die Teilnahme erfolgt über eine eigens entwickelte Studien-App.

Medizinische Antworten auf dem Prüfstand

Für die Untersuchung arbeitet Apple mit OpenEvidence zusammen. Das Unternehmen entwickelt KI-Anwendungen für medizinisches Fachpersonal und greift dabei auf wissenschaftliche Veröffentlichungen zurück. Dazu gehören Fachzeitschriften wie das New England Journal of Medicine und das Journal of the American Medical Association.

Apples Studie wird von einer eigenen App flankiert

Studienteilnehmer können der Anwendung Fragen zu ihrer Gesundheit stellen und sich medizinische Zusammenhänge erklären lassen. Die Antworten enthalten Verweise auf wissenschaftliche Quellen, sodass sich deren Grundlage nachvollziehen lässt. Freiwillig können zudem Gesundheitsdaten aus HealthKit einbezogen werden. Dazu zählen etwa Ruhepuls, Schlafverhalten, körperliche Aktivität und Laborwerte.

Apple möchte so herausfinden, ob persönliche Messwerte die Qualität und Verständlichkeit der Antworten verbessern. Ebenso wird untersucht, ob KI-Anwendungen bei der Vorbereitung auf Arztbesuche helfen können. Denn gerade bei medizinischen Themen können unvollständige oder missverständliche Antworten problematische Folgen haben.

Datenschutz und bisherige Gesundheitsforschung

Apple betont, dass die erhobenen Studiendaten nicht zum Training von KI-Modellen verwendet werden. Welche Gesundheitsdaten und Fragebogenantworten die Teilnehmer bereitstellen, entscheiden sie selbst. Schutzmechanismen sollen zudem kritische Anfragen erkennen und gegebenenfalls auf ärztliche Unterstützung oder andere Anlaufstellen verweisen.

Fragebögen ermitteln die Auswirkungen von KI-Nutzung

Mit der neuen Untersuchung erweitert Apple seine seit Jahren laufende Gesundheitsforschung. Bereits 2019 startete das Unternehmen mehrere Studien zu Herzgesundheit, Hörvermögen und Menstruation. Die dafür entwickelte Research-App ermöglichte eine freiwillige Teilnahme über iPhone und Apple Watch.

Dass solche Untersuchungen auch medizinisch relevante Zusammenhänge sichtbar machen können, zeigte die Auswertung der Frauengesundheitsstudie von 2023. Damals standen mögliche Verbindungen zwischen Zyklusunregelmäßigkeiten und Erkrankungsrisiken im Mittelpunkt. Die neue KI-Studie richtet den Blick dagegen auf den Umgang mit medizinischen Informationen und die Frage, wann Nutzer maschinell erzeugten Antworten vertrauen.