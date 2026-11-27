Wer sich regelmäßig mit aktuellen Saug- und Wischrobotern beschäftigt, kann derzeit eine interessante Entwicklung beobachten. Während die Hersteller ihre Spitzenmodelle weiterhin mit vierstelligen Preisschildern versehen, wandern immer mehr der für uns im Alltag relevanten Funktionen in deutlich günstigere Geräte.

Der T90S PRO OMNI mit Wischwalze und Station

Ohnehin würden wir bei der Anschaffung eines neuen Saugroboters inzwischen andere Prioritäten setzen als noch vor drei Jahren. Statt auf die nominelle Saugleistung zu achten, würden wir der Konstruktion des Wischsystems, der Reinigung entlang von Fußleisten und dem verbleibenden manuellen Wartungsaufwand inzwischen mehr Aufmerksamkeit schenken.

Gerade in Wohnungen mit Straßenschuh-Bereichen und überwiegenden Hartböden würden wir mittlerweile eine Wischwalze gegenüber zwei rotierenden Wischpads bevorzugen. Der entscheidende Vorteil liegt für uns in der kontinuierlichen Reinigung der Walze während der Fahrt. Aufgenommener Schmutz landet in einem separaten Behälter, während die Walze fortlaufend mit frischem Wasser versorgt wird. Wischpads werden häufig erst bei der Rückkehr in die Station gereinigt.

Oberklasse-Technik für 499 Euro

Ein gutes Beispiel für die Entwicklung der vergangenen Monate ist der Deebot T90S PRO OMNI von Ecovacs, den wir hier inzwischen auch ausgepackt haben und der während der laufenden Black Week für 499 Euro angeboten wird.

Kompakte Abmessungen, schnelles Laden

Der Roboter verfügt über eine 27 Zentimeter breite Wischwalze, die sich zur Reinigung entlang von Küchenzeilen und Fußleisten seitlich ausfahren lässt. Auf Teppichen hebt das Gerät die Walze um 15 Millimeter an und schirmt diese zusätzlich mit einer mechanischen Abdeckung ab. Ein Detail, das gerade in Wohnungen mit unterschiedlichen Bodenbelägen interessant ist.

Die Walze lässt sich zur Reinigung auch komplett entnehmen

Auch beim Saugen wartet das Gerät mit Ausstattungsmerkmalen aus dem oberen Preissegment auf. Neben der mit bis zu 40.000 Pascal angegebenen Saugleistung setzt Ecovacs auf eine Bürstenkonstruktion, die das Aufwickeln langer Haare reduzieren soll.

Weniger Handarbeit im laufenden Betrieb

Die mitgelieferte Basisstation übernimmt die automatische Staubentleerung, die Reinigung der Wischwalze mit heißem Wasser und deren anschließende Trocknung. Anders als bei den teureren OmniCyclone-Modellen kommen hier allerdings weiterhin klassische Staubbeutel zum Einsatz.

Mit Kamera, umfangreichen Einstellungen und 40.000 Pa

Interessant ist zudem die Schnellladefunktion. Während der Roboter zur Zwischenreinigung seiner Wischwalze an die Station zurückkehrt, kann er laut Hersteller innerhalb von drei Minuten bis zu zehn Prozent seiner Akkukapazität nachladen.

Auch die Stationseinstellungen fall umfangreich aus

Auch preislich lohnt sich diesmal ein genauerer Blick. Nachdem das Gerät ursprünglich für 799 Euro angeboten wurde und Anfang Oktober noch 699 Euro kostete, liegt der aktuelle Preis bei 499 Euro. Die Reduzierung hebt sich damit von den üblichen Black-Friday-Angeboten ab, die eigentlich nur durch zuvor aufgeblähte UVPs zu ihren beworbenen Preisvorteilen kommen.

Warum es nicht mehr das 1.200-Euro-Modell sein muss

Bei vielen aktuellen Spitzenmodellen bezahlt man inzwischen vor allem für die Lösung sehr spezifischer Probleme. Ausfahrbare Greifarme, aufwendige Klettermechanismen zur Überwindung hoher Türschwellen oder zusätzliche Systeme zur Fleckenvorbehandlung können je nach Wohnsituation durchaus sinnvoll sein. In einer gewöhnlichen Wohnung dürften diese Extras das tägliche Reinigungsergebnis jedoch nur noch bedingt verbessern.

Die Wischwalze wird über Teppichen angehoben und verdeckt

Natürlich muss man auch bei Ecovacs Kompromisse eingehen. Was die Materialanmutung und die Verarbeitung angeht, sehen wir Roborock und Dreame bei ihren Spitzenmodellen noch ein Stück weiter vorne. Ecovacs setzt an vielen Stellen auf vergleichsweise einfach wirkende Kunststoffkomponenten und verzichtet auf manch hochwertiges Ausstattungsdetail. Dafür positioniert sich der Hersteller preislich inzwischen ausgesprochen konkurrenzfähig, ohne bei den wesentlichen Reinigungsfunktionen größere Abstriche zu machen.

Echter Preisverlauf, statt aufgeblähter UVP

Eine Wischwalze mit kontinuierlicher Frischwasserversorgung, automatischer Teppichschutz, Hinderniserkennung und eine weitgehend selbstständig arbeitende Basisstation sind hier bereist für rund 500 Euro erhältlich. Wer heute 1.200 Euro oder mehr für einen Saugroboter ausgibt, sollte daher schon recht genau wissen, welche zusätzlichen Funktionen oder Komfortmerkmale den Aufpreis im eigenen Haushalt rechtfertigen.

Produkthinweis