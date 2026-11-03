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Neuer USB4-Adapter

Satechi ExtendView: Zwei externe 4K-Monitore ohne zusätzliche Treiber
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Satechi bietet mit dem ExtendView USB4 Dual HDMI Multiport Adapter einen neuen USB-C-Hub an, der sich insbesondere an Nutzer richtet, die ihr MacBook mit zwei externen Bildschirmen verbinden wollen. An kompatiblen Rechnern unterstützt der Adapter zwei externe Monitore mit jeweils bis zu 4K-Auflösung bei 60 Hertz.

Auf die Installation zusätzlicher DisplayLink-Treiber oder dauerhaft laufender Hintergrundprogramme kann laut Hersteller vollständig verzichtet werden. Satechi setzt auf die native Bildübertragung über USB4. Beide Monitore lassen sich unabhängig voneinander zur Erweiterung der Arbeitsfläche nutzen.

Einschränkungen bei älteren Macs

Wie viele externe Bildschirme sich tatsächlich anschließen lassen, hängt allerdings vom verwendeten Mac ab. Bei Modellen mit M1- oder M2-Basischip lässt sich auch mit dem neuen Adapter lediglich ein zusätzlicher Monitor betreiben. MacBooks mit regulärem M3-Prozessor unterstützen zwei externe Bildschirme dagegen nur bei geschlossenem Notebookdeckel.

Satechi Extendview 2

Lediglich mit neueren Macs mit M4-, M5- oder M6-Prozessoren sowie den entsprechenden Pro- und Max-Modellen lassen sich zwei externe Monitore ohne Einschränkung verwenden.

Vier USB-Anschlüsse und Ladefunktion

Neben den beiden HDMI-Ausgängen bietet der ExtendView-Adapter jeweils zwei USB-A- und USB-C-Datenanschlüsse mit Übertragungsraten von bis zu 10 Gbit/s. Darüber lassen sich beispielsweise externe SSDs, Tastaturen und andere Peripheriegeräte anschließen. Ein zusätzlicher USB-C-Anschluss ermöglicht die Stromversorgung des verbundenen Notebooks mit bis zu 140 Watt.

Satechi Extendview 1

Der Adapter besitzt ein Aluminiumgehäuse mit fest integriertem USB-C-Kabel für die Verbindung zum Computer. Für den Transport lässt sich dessen Stecker im Gehäuse verstauen.

Der Satechi ExtendView USB4 Dual HDMI Multiport Adapter ist in Space Black erhältlich und wird bei Amazon zum Preis von 139,99 Euro angeboten. Neben macOS werden laut Hersteller auch Windows und ChromeOS unterstützt.

Produkthinweis
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03. Nov. 2026 um 12:54 Uhr von Chris Fehler gefunden?


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  • Bei meinem MacBook Pro mit M3 pro Chip lassen sich auch 2 Bildschirme bei geschlossenem MacBook betreiben

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