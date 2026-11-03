Apple hat die ersten Beta-Versionen von macOS 27.3 und iOS 27.3 freigegeben. Die Updates bringen neben Erweiterungen für Siri AI auch mehrere Neuerungen für Safari mit. Darunter eine alternative vertikale Darstellung der geöffneten Tabs und ein verbesserter Dunkelmodus für Webseiten.

Vertikale Tabs für mehr Übersicht

Mit der Möglichkeit, geöffnete Tabs in einer vertikalen Seitenleiste anzuzeigen, schließt Safari zu konkurrierenden Browsern auf. Google Chrome und Firefox bieten die Funktion bereits seit längerer Zeit an.

Die neue Ansicht soll vor allem bei zahlreichen gleichzeitig geöffneten Webseiten für mehr Übersicht sorgen. Statt wie bisher horizontal werden die Tabs dabei in einer Seitenleiste angeordnet. Standardmäßig werden dabei nur die Symbole der jeweiligen Webseiten angezeigt. Wer zusätzlich die Seitentitel sehen möchte, kann die Breite der Leiste entsprechend anpassen.

Die vertikale Darstellung lässt sich auf dem Mac und dem iPad über das Darstellungsmenü von Safari aktivieren. Alternativ lässt sich die Funktion auf allen unterstützten Plattformen, einschließlich des iPhone Duo, über die Safari-Einstellungen aktivieren.

Dunkelmodus auch für helle Webseiten

Mit den kommenden Systemupdates verbessert Apple zudem die Darstellung von Webseiten bei aktiviertem Dunkelmodus. Safari kann künftig auch Webseiten in einer dunklen Ansicht darstellen, die selbst keinen Dunkelmodus unterstützen.

Wird bei aktiviertem Dunkelmodus eine Webseite mit hellem Hintergrund geöffnet, bietet der Browser an, die Darstellung entsprechend anzupassen. Nutzer können die Funktion zunächst ausprobieren und anschließend entscheiden, ob sie grundsätzlich für helle Webseiten oder nur für ausgewählte Internetseiten verwendet werden soll.

Siri AI kann Tabs verwalten

Darüber hinaus erweitert Apple die Möglichkeiten zur Steuerung von Safari über Siri AI. Auf kompatiblen Geräten kann Siri AI nach dem Update geöffnete Tabs auf Zuruf verschieben, sortieren, organisieren und schließen. Auch bei der Verwaltung des Browserverlaufs soll Siri AI unterstützen.

Für Nutzer in der Europäischen Union gelten allerdings weiterhin Einschränkungen: Die neuen Siri-AI-Aktionen stehen hier mit macOS 27.3 ausschließlich auf dem Mac und in englischer Sprache zur Verfügung. Auf dem iPhone und dem iPad lässt sich Siri AI hierzulande weiterhin nicht nutzen.