Safari 27.3: Apple erklärt den neuen adaptiven Dunkelmodus

Mit Safari 27.3 führt Apple einen adaptiven Dunkelmodus ein, der auch Webseiten ohne eigene dunkle Darstellung an die Systemeinstellungen anpasst. Nachdem wir die neue Funktion bereits Anfang der Woche vorgestellt haben, erläutert das WebKit-Team jetzt, wie die automatische Umgestaltung funktioniert und welche Grenzen dabei bestehen.

Safari 27.3 kommt mit adaptivem Dunkelmodus

Den Bedarf verdeutlichen Zahlen von Apple. Knapp 40 Prozent der Seitenaufrufe erfolgen bei aktiviertem Dunkelmodus, aber nur bei rund zehn Prozent steht eine passende dunkle Darstellung zur Verfügung. Safari soll diese Lücke schließen, ohne dass Webseitenbetreiber selbst Änderungen vornehmen müssen.

Farben anpassen, Bilder erhalten

In einem ausführlichen Beitrag zur neuen Funktion erklärt Apple, dass Safari zunächst die Farbgestaltung einer Webseite untersucht. Ist diese überwiegend hell, werden Hintergründe und Texte entsprechend umgerechnet. Bereits dunkle Seiten bleiben unverändert. Gleiches gilt für Webseiten, die ausdrücklich eine eigene Unterstützung des Dunkelmodus angeben.

Webseiten, die einen Dunkelmodus mitbringen, zeigt Safari schon jetzt entsprechend an.

Die Umwandlung erfolgt nicht durch schlichtes Umkehren sämtlicher Farben. Eine spezielle Farbmatrix verändert die Helligkeit, während die ursprünglichen Farbtöne möglichst erhalten bleiben. Bei Texten strebt Safari ein Kontrastverhältnis von mindestens 4,5 zu 1 an. Auch Farbverläufe, Schaltflächen und eingeblendete Menüs werden berücksichtigt.

Fotos bleiben normalerweise unangetastet. Bei SVG-Grafiken kann Safari dagegen einzelne Farben verändern, damit Logos und Symbole sichtbar bleiben. Einfache schwarzweiße Bitmap-Logos lassen sich ebenfalls anpassen.

Webseiten können Anpassung verhindern

Webseitenbetreiber behalten Einfluss auf die Darstellung. Wer bereits einen eigenen Dunkelmodus anbietet, kann diesen über die CSS-Eigenschaft color-scheme kennzeichnen. Mit der Angabe light only lässt sich die automatische Anpassung auch gezielt unterbinden. Allerdings unterstützt die erste Beta von Safari 27.3 dieses Schlüsselwort noch nicht.

Neu: Safari 27.3 färbt Webseiten automatisch ein

Apple berücksichtigt zudem den Datenschutz. Webseiten sollen nicht erkennen können, ob Safari ihre Darstellung verändert hat. JavaScript erhält bei Farbabfragen weiterhin die ursprünglichen Werte.

Ausprobieren lässt sich die Funktion bereits in Safari 27.3 Beta. Voraussetzung ist ein aktivierter systemweiter Dunkelmodus. Beim Besuch einer hellen Webseite bietet Safari dann zunächst eine Vorschau der angepassten Darstellung an.