Rocket Typist: Textbausteine lassen sich jetzt teilen

Die Textbausteinverwaltung Rocket Typist erhält ein umfangreiches Update. Die für Mac, iPhone und iPad erhältliche Anwendung kann jetzt ganze Ordner mit anderen Nutzern teilen und bietet zusätzliche Möglichkeiten, die automatische Textersetzung zu steuern. Dazu kommen neue Sprachen, verbesserte Importfunktionen und zahlreiche Anpassungen an der Bedienoberfläche.

Rocket Typist mit großem Funktionsupdate

Rocket Typist richtet sich an Anwender, die regelmäßig wiederkehrende Texte verwenden. Hinter kurzen Tastenkombinationen lassen sich vollständige Formulierungen, Signaturen oder komplexere Vorlagen hinterlegen. Die Anwendung gehört auch zu den regelmäßig von uns eingesetzten Mac-Werkzeugen.

Gemeinsame Textbausteine über iCloud

Die wichtigste Neuerung betrifft die Zusammenarbeit. Nutzer der Pro-Version können ihre Textbausteinordner jetzt über iCloud freigeben. Eingeladene Personen erhalten wahlweise Lesezugriff oder dürfen die enthaltenen Vorlagen selbst bearbeiten. Die Freigaben funktionieren plattformübergreifend auf Mac, iPhone und iPad.

Damit lassen sich beispielsweise gemeinsam genutzte Antwortvorlagen oder standardisierte Formulierungen innerhalb eines Teams verwalten, ohne die einzelnen Textbausteine manuell weitergeben zu müssen.

Rocket Typist verwaltet eigene Textersetzungen

Auch die Organisation wird flexibler. Ordner können farblich markiert und vollständig im neuen .rtfolder-Format exportiert oder importiert werden. Die automatische Ersetzung lässt sich für einzelne Vorlagen oder komplette Ordner pausieren. Alternativ kann man gezielt nur einen Ordner aktivieren. Wer unterschiedliche Textsammlungen für Beruf und Privatleben verwendet, muss dadurch nicht mehr sämtliche Kürzel gleichzeitig bereithalten.

Mehr Sprachen und Verbesserungen im Detail

Entwickler Daniel Witt erweitert zudem die Sprachunterstützung. Neu hinzu kommen unter anderem Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Niederländisch, Portugiesisch und Chinesisch. Die iOS-Tastatur unterstützt jetzt auch die Eingabe japanischer, koreanischer und chinesischer Schriftzeichen samt lokaler Verarbeitung ohne Internetverbindung.

Rocket Typist bietet umfangreiche Einstellungen

Auf dem Mac lassen sich sämtliche Ordner und ihre Inhalte jetzt direkt über die Menüleiste durchsuchen. Außerdem können bestehende Textsammlungen aus Typinator im .tyset-Format übernommen werden. Der CSV-Import verarbeitet komplexere Tabelleninhalte zuverlässiger.

Weitere Korrekturen betreffen das Zusammenspiel mit Diktierprogrammen, die Wiederherstellung von Bearbeitungsschritten und die Sicherheit bei Datenmigrationen. Für die mobile Ausgabe hat Witt zudem die Darstellung auf schmalen iPhone-Bildschirmen überarbeitet.

Rocket Typist in Aktion

Die Neuerungen ergänzen die bereits Anfang 2025 eingeführten Smart Snippets, mit denen Rocket Typist auch KI-Befehle und JavaScript ausführen kann. Rocket Typist ist zum Einmalpreis von 20 Euro erhältlich.