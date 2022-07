Riesen-Update bei Notebooks: Version 3 für Mac, Version 12 für iOS

Große Neuigkeiten beim Text-Alleskönner Notebooks, der in Versionen für Mac, iPhone und iPad erhältlich ist. Die Anwendung, die als Schreib-Labor, Textverwaltung, Zettelkasten, Wissensdatenbank und Aufgabenmanager eingesetzt werden kann, bietet neue Ausgaben für alle unterstützen Plattformen an.

Notebooks auf dem Mac ist in Version 3.0 erschienen, für Anwender mit iPhone und iPad steht Version 12 zum Download bereit. Bei beiden Aktualisierungen handelt es sich um umfangreiche Funktionsupdates, deren Inhalte der verantwortliche Entwickler Alfons Schmid in zwei begleitende Changelog-Übersichten zusammengefasst hat.

Allrounder für Texte, Ideen und Projekte

Schmid ist es auch, der Sinn und Zwecks einer Applikationen am besten auf den Punkt bringt: Die App würde sich sowohl an Anwender richten, die mehrere Dokumente zu Kapiteln eines Buches zusammenfassen wollen würden und dieses anschließend als PDF oder E-Book sichern wollen, an Anwender deren Kurznotizen sich häufiger erst in Ideen und dann in Projekte verwandeln würden, und so Bedarf für einen Aufgabenmanager hätten und an Anwender, die sich eine Schreib-Applikation mit Markdown-Kenntnissen, Wiki- und Zettelkasten-Kapazitäten wünschen.

Notebooks bietet all dies ohne dafür wiederkehrende Abo-Zahlungen zu veranschlagen sondern setzt noch klassisch auf einen Einmalpreis, der für den Mac-Download 29,99 Euro beträgt und für die Mobilanwendungen 9,99 Euro.

Für Bestandskunden kostenlos

Dafür versteht sich Notebooks nun auch auf Favoriten sowie gepinnte Dokumente und bietet zudem auch ein Link-Management an, das untereinander verlinkte Dokumente im Blick behält und das Setzen entsprechender Verweise vereinfacht.

Beide Updates sind für Bestandskunden kostenlos, diese können bei Gefallen jedoch zu den Spenden-Funktionen in den Apps greifen.