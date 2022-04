Return to Monkey Island: Neues Spiel kommt 2022, Trailer ist gelandet

Ron Gilbert, kreativer Kopf hinter der legendären Adventure-Spiele-Serie Monkey Island hat vor wenigen Minuten die bevorstehende Veröffentlichung eines neuen Teils der Computerspiel-Reihe angekündigt und einen 3D-Trailer veröffentlicht, der über die mitwirkenden Spiele-Studios informiert, ansonsten jedoch mit Details zum neuen Titel geizt.

Fest steht lediglich: Das neue Spiel „Return to Monkey Island“ soll noch in diesem Jahr veröffentlicht werden. Ron Gilberts Studio „Terrible Toybox“ kooperiert dafür mit Lucasfilm Games und Devolver Digital. Der amerikanische Videospiel-Publisher hat bereits zahlreiche Desktop-, Konsolen- und Mobil-Spiele auf dem Markt.

Auf iPhone und iPad ist Devolver Digital unter anderem mit dem schönen Karten-Spiel „Reigns“ vertreten, offeriert das RPG „The Swords of Ditto“ und stellt mit „Game of Thrones: Tale of Crows“ auch einen exklusiven Apple Arcade-Titel.

6. Teil, 3. Gilbert-Titel

„Return to Monkey Island“ wäre nach „Secret of Monkey Island“ (1990), „Monkey Island 2: LeChuck’s Revenge“ (1991), „The Curse of Monkey Island“ (1997), „Escape from Monkey Island“ (2000) und „Tales of Monkey Island“ (2009) der sechste Titel in der Reihe des genreprägenden Point-and-Click-Adventures. Monkey Island-Erfinder Ron Gilbert war allerdings nur für die ersten beiden Teile verantwortlich. Womit die jetzt angekündigte Fortsetzung eher als 3. Gilbert-Titel bezeichnet werden kann.

„Return to Monkey Island“ scheint allerdings auf den Pixelcharme vergangener Tage zu verzichten und, diesen Eindruck vermittelt zumindest der heute freigegebene Trailer, auf eine 3D-Ästhetik zu setzen.

Die originalen Monkey-Island-Spiele punkteten vor allem mit ihrem Wortwitz, den kniffeligen Logik-Rätseln und der einfachen Steuerung beim ihrem Publikum.