Rechnung OS Pro: E-Rechnungen auf dem Mac erstellen und prüfen

Rechnung OS Pro hat neben der Möglichkeit zum Erstellen und Verwalten von Rechnungen auch verschiedene Buchhaltungsfunktionen im Gepäck. Die jetzt auch im Mac App Store erhältliche Software lässt sich vor dem Kauf 30 Tage lang mit sämtlichen Funktionen kostenlos ausprobieren. Anschließend lässt sich die Vollversion für einmalig 59,99 Euro freischalten. Die integrierte Lese- und Prüffunktion für elektronische Rechnungen bleibt auch ohne Kauf verfügbar.

Elektronische Rechnungen erstellen und prüfen

Rechnungsprogramme gewinnen derzeit an Bedeutung, da die Pflicht zur Ausstellung elektronischer Rechnungen in Deutschland ab 2027 schrittweise ausgeweitet wird. Rechnung OS Pro unterstützt die in Deutschland gebräuchlichen E-Rechnungsformate XRechnung und ZUGFeRD.

Alle Infos an einer Stelle

Eingehende Rechnungen lassen sich einzeln oder gesammelt importieren und anschließend in einer gut lesbaren Form anzeigen. Eine integrierte Prüffunktion soll fehlerhafte oder unvollständige Rechnungen erkennen.

Separate Belegübersicht

Neben klassischen Rechnungen können mit der Anwendung auch Angebote, Auftragsbestätigungen, Lieferscheine und Mahnungen erstellt werden. Die Dokumente lassen sich sowohl als PDF als auch in den unterstützten E-Rechnungsformaten exportieren. Vor dem Versand überprüft die Software laut Entwickler die erforderlichen Pflichtangaben und weist auf mögliche Fehler hin.

Buchhaltung und Steuerunterlagen

Auch bei der laufenden Buchhaltung kann Rechnung OS Pro verschiedene Aufgaben übernehmen. Dazu gehören die Erfassung von Belegen, die Verwaltung offener Posten und der Import von Kontoauszügen. Zahlungen lassen sich den entsprechenden Rechnungen zuordnen.

Buchhaltung und Steuererklärung

Die Software unterstützt zudem die Erstellung einer Einnahmen-Überschuss-Rechnung und die Vorbereitung der Umsatzsteuer-Voranmeldung. Für die Zusammenarbeit mit dem Steuerberater steht ein DATEV-Export zur Verfügung.

Nach Angaben der Entwickler verzichtet die App auf Tracking und lässt sich vollständig offline verwenden. Auch werden sämtliche Daten ausschließlich lokal gespeichert. Eine integrierte Backup-Funktion ermöglicht die automatische Sicherung der Daten in einem frei wählbaren Ordner.