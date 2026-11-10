Über Readly haben wir schon länger nicht mehr berichtet. Der Katalog der Magazin-Flatrate wird jedoch kontinuierlich erweitert. Neu hinzugekommen sind mehrere Titel des Verlags Egmont Ehapa Media, darunter das Micky Maus Magazin und verschiedene Disney-Publikationen.

Bei Readly erhält man gegen eine monatliche Pauschale unbegrenzten Zugriff auf digitale Ausgaben von Zeitschriften und Zeitungen. Das Angebot umfasst inzwischen mehr als 8.000 Titel in 17 verschiedenen Sprachen. Readly ist in mehr als 50 Ländern vertreten und arbeitet nach eigenen Angaben weltweit mit rund 1.000 Verlagen zusammen.

Magazin-Flatrate für Browser, iPhone und iPad

Micky Maus und weitere Egmont-Titel neu dabei

Mit den Titeln von Egmont Ehapa Media erweitert Readly sein Angebot insbesondere um Comics sowie Kinder- und Jugendzeitschriften. Neben dem klassischen Micky Maus Magazin sind jetzt auch verschiedene Ausgaben des Lustigen Taschenbuchs über die Plattform erhältlich. Dazu gehören unter anderem die Sonderreihen LTB Spezial und LTB Crime.

Egmont Ehapa neu mit dabei

Ergänzt wird das neue Angebot durch weitere Disney-Titel wie Disney Stitch und Disney Die Eiskönigin. Mit Wendy, Mädchen und Popcorn sind zudem mehrere Zeitschriften für Kinder und Jugendliche neu vertreten.

Bereits im Sommer hatte Readly sein Angebot um die beiden Zeitschriften Living at Home und Essen & Trinken erweitert. Damit ist das Angebot zuletzt auch in den Bereichen Wohnen, Kochen und Ernährung gewachsen.

Readly kostet ab 11,99 Euro im Monat

Readly lässt sich sowohl auf dem Smartphone und Tablet als auch über den Webbrowser nutzen. Die digitalen Ausgaben entsprechen weitgehend den gedruckten Zeitschriften und können in der App auch für die Offline-Nutzung gespeichert werden.

Im Abo sind auch Spiele und Rätsel enthalten

Das reguläre Monatsabo kostet 14,99 Euro und ist monatlich kündbar. Bei jährlicher Zahlung reduziert sich der rechnerische Monatspreis auf 11,99 Euro.

Alternativ bietet Readly ein Familienabo mit fünf separaten Nutzerprofilen an. Dieses kostet bei monatlicher Zahlung 19,99 Euro. Bei jährlicher Abrechnung reduziert sich der rechnerische Monatspreis auf 15,99 Euro. Jedes Familienmitglied kann damit eigene Favoriten und Leselisten verwalten.