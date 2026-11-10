Rasierer und Zahnbürsten im Apple-Look: Laifen senkt Preise

Laifen bietet seine Elektrorasierer und elektrischen Zahnbürsten derzeit mit deutlichen Preisnachlässen an. Besonders interessant sind die beiden Rasierer P3 und P3 Pro, die mit ihren gefrästen Aluminiumgehäusen und der reduzierten Gestaltung an Apple-Produkte erinnern (sollen).

Der P3 Pro kommt im Alu-Unibody

Beide Geräte haben wir bereits vorgestellt und teilweise ausführlich im Alltag ausprobiert. Jetzt liegen die Angebotspreise deutlich unter den bisherigen Verkaufspreisen.

Der erst im August vorgestellte Laifen P3 kostet bei Amazon aktuell 139 Euro statt 179 Euro. Das höher positionierte Pro-Modell wird sogar noch etwas stärker reduziert. Der Laifen P3 Pro ist für 149,99 Euro erhältlich, bislang wurden 199,99 Euro verlangt. Damit beträgt der Preisunterschied zwischen beiden Geräten momentan nur rund elf Euro.

P3 Pro bleibt unsere Wahl für die tägliche Rasur

Der P3 setzt auf ein kompaktes Gehäuse, einen doppelten Linearmotor und ein dreiteiliges Schersystem. Mit einer Akkuladung sind bis zu 100 Minuten Betrieb möglich. Das wassergeschützte Gerät eignet sich für die Trockenrasur ebenso wie für den Einsatz mit Wasser. Ein kleines Fenster erlaubt zudem einen Blick auf die Mechanik im Inneren.

Laifen P3 Pro: Ein wasserfester Trockenrasierer

Den P3 Pro haben wir bereits im vergangenen Jahr ausführlich getestet. Dabei überzeugte uns vor allem die angenehme und gründliche Trockenrasur. Auch bei dichterem Bartwuchs arbeitet das Gerät zuverlässig, ohne Hautreizungen zu verursachen. Nach jahrelanger Nutzung klassischer Nassrasierer hat sich der P3 Pro bei uns als regelmäßiger Alltagsbegleiter etabliert.

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Laifen P3 Elektrorasierer Bundle, 3-Klingen-Folienrasierer, Schwarz | 2×12.000 Schnitte/Min. Linearmotoren, Nass... 139,99 EUR 179,99 EUR

Wave Pro ab 79,99 Euro erhältlich

Auch bei den elektrischen Zahnbürsten des Herstellers gibt es Preisnachlässe. Die Laifen Wave Pro kostet derzeit 79,99 Euro statt 99,99 Euro. Wer das Modell mit Edelstahlgehäuse bevorzugt, bezahlt aktuell 109 Euro statt der bisherigen 139 Euro.

App-Zahnbürste ohne Gimmicks: Die Laifen Wave Pro

Die Wave Pro kombiniert Schwingbewegungen mit hochfrequenten Vibrationen. Über die begleitende App lassen sich die Reinigungsstufen und deren Intensität anpassen. Hinzu kommen ein Drucksensor, kabelloses Laden und eine vom Hersteller angegebene Akkulaufzeit von bis zu 70 Tagen.

In unserem Praxistest der Wave Pro gefiel uns insbesondere die Möglichkeit, verbliebenes Wasser nach dem Putzen durch eine kurze Drehbewegung des Bürstenkopfes abzuschütteln. Auch ein langsamer Start und eine automatische Ausrichtung der Borsten lassen sich über die App konfigurieren.

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