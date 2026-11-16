Radif: Kostenloser YouTube-Music-Player für den Mac

Wer YouTube Music auf dem Mac nutzt, muss dafür nicht zwangsläufig einen Browser geöffnet halten. Mit Radif steht eine kostenlose Anwendung bereit, die den Musikdienst in einer eigenständigen Oberfläche zugänglich macht. Der quelloffene Player richtet sich an Nutzer mit einem bestehenden YouTube-Music-Premium-Abonnement und unterstützt sowohl Intel-Macs als auch Rechner mit Apple-Prozessoren.

Die Vollbildanzeige von Radif

Anders als eine einfache Web-App greift Radif auf die Schnittstellen von YouTube Music zu und stellt Wiedergabe, Suche und Musikbibliothek in einer eigenen Benutzeroberfläche dar. Dazu gehören Wiedergabelisten, gespeicherte Alben, favorisierte Titel und Künstlerseiten. Die Medientasten des Mac funktionieren ebenso wie die Anzeige des aktuellen Titels im Kontrollzentrum.

Liedtexte, Musikvideos und lokale Zwischenspeicherung

Radif bietet eine Vollbildansicht mit großen Albumcovern und synchron angezeigten Liedtexten. Die Texte stammen von YouTube Music und der freien Datenbank LRCLIB. Auch Musikvideos lassen sich innerhalb der Anwendung wiedergeben. Dabei stehen Auflösungen von 360p bis 4K zur Auswahl.

Radif macht nach dem Start einen aufgeräumten Eindruck

Audiodateien werden lokal zwischengespeichert, sodass bereits geladene Titel nicht erneut heruntergeladen werden müssen. Neu hinzugekommen ist außerdem eine optionale Lautstärkeanpassung, die unterschiedlich laute Titel auf ein vergleichbares Niveau bringt. Ein Sleep-Timer und die Wiederaufnahme unterbrochener Titel wurden bereits mit dem vorherigen Update ergänzt.

Kostenloser Player setzt Premium-Abonnement voraus

Radif wird als unabhängiges Open-Source-Projekt entwickelt und steht unter der GPL-3.0-Lizenz. Die Anwendung ist nicht offiziell mit Google verbunden. Ein kostenloses YouTube-Konto genügt für die Musikwiedergabe allerdings nicht. Ohne Premium-Abonnement verweigert der Player den Start von Titeln.

Radif setzt YouTube-Premium zur Nutzung voraus

YouTube hatte seine Premium-Preise in Deutschland im Juni erhöht. Das reguläre Einzelabo kostet seitdem monatlich 14,99 Euro. Wer den Vertrag über Apples App Store abschließt, bezahlt dagegen 16,99 Euro.

Der Entwickler stellt Radif auf seiner Projektwebseite bereit. Updates verteilt die Anwendung inzwischen selbstständig.