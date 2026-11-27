Die App Qesture will den Funktionsumfang von Maus und Trackpad am Mac erweitern. Der Entwickler legt dabei den Schwerpunkt auf die Verwaltung von Programmfenstern und virtuellen Schreibtischen, bietet darüber hinaus aber auch eine Reihe zusätzlicher Gesten sowie erweiterte Bedienoptionen für Mäuse unterschiedlicher Hersteller.

Mac-Spaces im Raster anordnen

Wer intensiv mit den von macOS bereitgestellten virtuellen Schreibtischen arbeitet, dürfte Gefallen an der Möglichkeit finden, diese nicht nur nebeneinander, sondern auch untereinander anzuordnen. Mithilfe von Wischgesten mit vier Fingern kann man zwischen den einzelnen Spaces wechseln oder eine Übersicht mit Vorschaubildern aufrufen.

Qesture mit zahlreichen Einstellungen und Radial-Menü

Qesture bietet zudem eine Alternative zum standardmäßig über die Tastenkombination Befehl-Tab aufrufbaren App-Umschalter von macOS. Anstelle der geöffneten Programme werden hier deren einzelne Fenster mit Vorschaubildern angezeigt, und zwar unabhängig davon, auf welchem Schreibtisch sich diese befinden. Auf dem Trackpad lässt sich diese Funktion auch mithilfe einer Drei-Finger-Geste aufrufen.

Zusätzliche Gesten und Mausfunktionen

Zu den zusätzlichen Trackpad-Funktionen zählt beispielsweise die Möglichkeit, durch Antippen mit drei Fingern die mittlere Maustaste zu simulieren. Mithilfe von Wischgesten über die Titelleiste lassen sich Fenster auf dem Bildschirm neu anordnen, maximieren oder minimieren.

Zusätzliche Optionen für Maus und Trackpad

Als zusätzliche Option hält Qesture ein kreisförmig um den Mauszeiger angeordnetes Auswahlmenü bereit, das sich durch Auflegen von fünf Fingern auf das Trackpad aufrufen lässt. Die acht verfügbaren Plätze kann man frei mit Programmen oder Aktionen belegen.

Bei Verwendung einer Maus verspricht der Entwickler ein flüssigeres Scrollverhalten und bietet die Möglichkeit, die Scrollrichtung unabhängig vom Trackpad festzulegen. Zudem lassen sich zusätzliche Maustasten mit verschiedenen Funktionen belegen.

14 Tage kostenlos ausprobieren

Die einzelnen Funktionserweiterungen lassen sich unabhängig voneinander aktivieren und deaktivieren. Qesture setzt macOS 26 oder neuer voraus und lässt sich vor dem Kauf 14 Tage lang kostenlos ausprobieren. Der Entwickler bietet die App zum Einführungspreis von 6,99 Dollar an, regulär soll die dauerhafte Freischaltung 9,99 Dollar kosten.