ProMotion-Darstellung in Safari muss manuell aktiviert werden

Wer die von Apple als Feature von macOS Monterey beworbene ProMotion-Unterstützung auch in Safari nutzen will, muss die Funktion manuell aktivieren. Ursprünglich klang Apples Ankündigungen zumindest danach, als würde die 120-Hz-Darstellung automatisch über alle Systembereiche hinweg aktiviert werden, doch auch unter macOS 12.4 setzt Safari standardmäßig auf niedrigere Bildwiederholraten um die 60 Hz.

Apple hat die Verfügbarkeit der ProMotion-Technologie und damit verbunden der geschmeidigen Bildschirmdarstellung mit Bildraten bis zu 120 Hz im Rahmen der Vorstellung der aktuellen Modelle des MacBook Pro mit 14 und 16 Zoll Bildschirmgröße angekündigt. Durch die höheren Frequenzen ist eine dynamischere Bildschirmdarstellung möglich, Apple hat damit verbunden explizit auch das extrem gleichmäßige und ruckelfreie Scrollen in Anwendungen oder auf Webseiten als Beispiel genannt.

ProMotion kommt zum ersten Mal auf den Mac. Von Webseiten scrollen bis Gaming macht es alles extrem flüssig und reaktions­schnell – und reduziert gleichzeitig den Energie­verbrauch. Mit Bildraten von bis zu 120 Hz passt sich die adaptive Technologie automatisch an die Bewegung der Inhalte an.

In der Praxis scheint die ProMotion-Darstellung allerdings bis heute auch auf unterstützten Geräten in Safari deaktiviert. Einfach überprüfen lässt sich dies durch einen Besuch der Testseite zur Anzeige der Bildwiederholrate UFO Test. Während hier in Safari standardmäßig 60 Hz angezeigt werden, lässt sich dies auf 120 Hz erhöhen, wenn man in Safari zunächst in den erweiterten Einstellungen das Menü „Entwickler“ aktiviert und dann im Entwickler-Menü unter den experimentellen Funktionen den Haken bei „Prefer Page Rendering Updates near 60fps“ entfernt.

Bei der alltäglichen Nutzung macht sich diese Einstellung allerdings eher selten bemerkbar, sodass man sich mit Blick auf die Leistung und wohl auch den Stromverbrauch der Geräte überlegen sollte, ob die manuelle Aktivierung tatsächlich nötig ist.

Die Safari-Einstellung ist nicht mit der generellen Monitoreinstellung diesbezüglich zu verwechseln, die dafür sorgt, dass sich die Bildschirmdarstellung an sich automatisch an die Bildinhalte anpasst.