Prime Video und FreeVee: Das kommt neu im September

Amazon hat die Neuerscheinungen für Prime Video und FreeVee im September bekanntgegeben. Direkt am 2. September startet die von vielen Nutzern lange erwartete Serie „Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht“. Das Drama hat die Legenden des zweiten Zeitalters in der Geschichte von Mittelerde zur Handlung und spielt Tausende Jahre vor den Ereignissen der legendären Tolkien-Romane „Der Hobbit“ und „Der Herr der Ringe“.

Mit „A Private Affair“ läuft am 16. September eine neue Amazon-Original-Serie an, die in den 1940er-Jahren in Galicien spielt und von der Suche nach einem Serienmörder handelt.

Ebenfalls am 16. September gibt es neues Material von „The Grand Tour“. Im Rahmen des Specials „A Scandi Flick“ begeben sich Jeremy, Richard und James nach Skandinavien und statten unter anderem den U-Boot-Stützpunkten des Kalten Krieges einen Besuch hab.

„Prisma“ handelt dann vom 21. September an von den komplexen Beziehungen in einer Gruppe von Teenagern und „Jungle“ richtet vom 30. September an den Fokus auf die britische Rap- und Drill-Musik.

Neue Serien bei Prime Video

Neue Filme Filme bei Prime Video

Neue Serien bei FreeVee

Ergänzend zu den neuen Inhalten auf Prime Video verzeichnet auch das werbefinanzierte FreeVee-Angebot im September zahlreiche Neuzugänge. An neuen Serien steht hier Folgendes auf dem Plan, unten listen wir dann auch noch die neuen Filme für FreeVee im September.

Neue Filme auf FreeVee