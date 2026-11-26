Amazon schickt die dritte und letzte Staffel von „Maxton Hall – Die Welt zwischen uns“ ins Rennen. Darüber hinaus baut Prime Video im Dezember sein Angebot um zahlreiche Filme, Serien und weihnachtliche Produktionen aus.

Neu auf Prime Video im Dezember 2026

Auch „Lost“ und „Six Feet Under“ stehen mit sämtlichen Staffeln auf dem Programm. Wer nicht lange warten möchte kann hier noch mal in die November-Übersicht schauen.

Maxton Hall – Die Welt zwischen uns (9. Dezember)

Die dritte Staffel der Amazon Originalserie schließt die Geschichte von Ruby und James ab. Nach ihrem Ausschluss vom Maxton Hall College muss Ruby um ihre Zukunft in Oxford fürchten. Gemeinsam mit James versucht sie, die Vorwürfe gegen sie auszuräumen. Als Vorlage dient der Roman „Save Us“ von Mona Kasten.

Comedy Adventskalender (1. Dezember)

Michelle Hunziker und Hazel Brugger begleiten die Zuschauer durch 24 kurze Comedy-Folgen mit insgesamt 35 Mitwirkenden, darunter Carolin Kebekus, Max Giermann und die Kaulitz-Brüder. In jeder Folge versteckt sich eine Zahl für einen Gewinnspielcode. Am Heiligabend geht es um 75.000 Euro.

Geklaute Weihnachten (2. Dezember)

Arnold Schwarzenegger spielt in der Actionkomödie erstmals den Weihnachtsmann. Als dessen Geschenkesack verschwindet, bittet er ausgerechnet einen Dieb um Hilfe. Alan Ritchson übernimmt diese Rolle, Awkwafina und Ken Jeong sind ebenfalls mit dabei.

Holey Moley – Minigolf Extreme (18. Dezember)

24 Teilnehmer treten auf acht Minigolfbahnen gegeneinander an, die mit Hindernissen ausgestattet sind. Neben dem Umgang mit dem Golfschläger kommt es dabei auf körperliches Geschick an. Im Finale winken 25.000 Euro. Johannes B. Kerner und Ralf Schmitz kommentieren den Wettbewerb, Selfiesandra berichtet von den Bahnen.

Neue Serien bei Prime Video im Dezember:

Ab 1. Dezember

Ab 3. Dezember

Eli Manning präsentiert: Die Verdeckten – Original – Staffel 2

Ab 4. Dezember

The Devil’s Hour – Original – Staffel 3

Ab 6. Dezember

Das heilige Juwel – Exclusive – Staffel 1

Ab 9. Dezember

Maxton Hall – Die Welt zwischen uns – Original – Staffel 3

Ab 14. Dezember

Lost – Staffel 1–6

Ab 15. Dezember

Ab 16. Dezember

Beast Games – Original – Staffel 3

Ab 18. Dezember

Holey Moley – Minigolf Extreme – Original – Staffel 1

Ab 25. Dezember

Mermaid Magic: Die magische Welt der Meerjungfrauen – Staffel 2

Ab 28. Dezember

5 Points – Exclusive – Staffel 1

Eine Nacht in Idaho: Die College-Morde – Original – Staffel 2

Neue Filme bei Prime Video im Dezember:

Ab 1. Dezember

Ab 2. Dezember

Ab 3. Dezember

Ab 4. Dezember

Ab 8. Dezember

Ab 10. Dezember

Ab 11. Dezember

Ab 14. Dezember

Ab 15. Dezember

Ab 16. Dezember

Ab 18. Dezember

Ab 20. Dezember

Prophecy of the Devil – Exclusive

Ab 21. Dezember

Ab 22. Dezember

Ab 24. Dezember

Ab 26. Dezember

Ab 27. Dezember

Ab 28. Dezember

Ab 29. Dezember

On Swift Horses – Exclusive

Ab 30. Dezember

Ab 31. Dezember

Live-Sport bei Prime Video im Dezember

8. Dezember, 21:00 Uhr: FC Bayern gegen Slavia Prag (Vorberichterstattung ab 20:00 Uhr)

13. Dezember, 21:30 Uhr: Toronto Raptors gegen Oklahoma City Thunder

27. Dezember, 21:30 Uhr: Oklahoma City Thunder gegen Houston Rockets

31. Dezember, 22:00 Uhr: Denver Nuggets gegen Minnesota Timberwolves

Weitere NBA-Termine stehen im NBA-Spielplan.