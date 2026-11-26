Finale der deutschen Originalserie
Prime Video im Dezember 2026: Viele Weihnachtsinhalte
Amazon schickt die dritte und letzte Staffel von „Maxton Hall – Die Welt zwischen uns“ ins Rennen. Darüber hinaus baut Prime Video im Dezember sein Angebot um zahlreiche Filme, Serien und weihnachtliche Produktionen aus.
Neu auf Prime Video im Dezember 2026
Auch „Lost“ und „Six Feet Under“ stehen mit sämtlichen Staffeln auf dem Programm. Wer nicht lange warten möchte kann hier noch mal in die November-Übersicht schauen.
Maxton Hall – Die Welt zwischen uns (9. Dezember)
Die dritte Staffel der Amazon Originalserie schließt die Geschichte von Ruby und James ab. Nach ihrem Ausschluss vom Maxton Hall College muss Ruby um ihre Zukunft in Oxford fürchten. Gemeinsam mit James versucht sie, die Vorwürfe gegen sie auszuräumen. Als Vorlage dient der Roman „Save Us“ von Mona Kasten.
Comedy Adventskalender (1. Dezember)
Michelle Hunziker und Hazel Brugger begleiten die Zuschauer durch 24 kurze Comedy-Folgen mit insgesamt 35 Mitwirkenden, darunter Carolin Kebekus, Max Giermann und die Kaulitz-Brüder. In jeder Folge versteckt sich eine Zahl für einen Gewinnspielcode. Am Heiligabend geht es um 75.000 Euro.
Geklaute Weihnachten (2. Dezember)
Arnold Schwarzenegger spielt in der Actionkomödie erstmals den Weihnachtsmann. Als dessen Geschenkesack verschwindet, bittet er ausgerechnet einen Dieb um Hilfe. Alan Ritchson übernimmt diese Rolle, Awkwafina und Ken Jeong sind ebenfalls mit dabei.
Holey Moley – Minigolf Extreme (18. Dezember)
24 Teilnehmer treten auf acht Minigolfbahnen gegeneinander an, die mit Hindernissen ausgestattet sind. Neben dem Umgang mit dem Golfschläger kommt es dabei auf körperliches Geschick an. Im Finale winken 25.000 Euro. Johannes B. Kerner und Ralf Schmitz kommentieren den Wettbewerb, Selfiesandra berichtet von den Bahnen.
Neue Serien bei Prime Video im Dezember:
Ab 1. Dezember
- Comedy Adventskalender – Original – Staffel 1
- Der Kater mit Hut – Staffel 1
- Der Mondbär – Staffel 1
- Die Abenteuer des jungen Marco Polo – Staffel 1
- Die Regeln von Floor – Staffel 1–5
- DreaMars – Staffel 1
- SimsalaGrimm – Staffel 2
- Six Feet Under – Gestorben wird immer – Staffel 1–5
- Tiere bis unters Dach – Staffel 1–8
Ab 3. Dezember
- Eli Manning präsentiert: Die Verdeckten – Original – Staffel 2
Ab 4. Dezember
- The Devil’s Hour – Original – Staffel 3
Ab 6. Dezember
- Das heilige Juwel – Exclusive – Staffel 1
Ab 9. Dezember
- Maxton Hall – Die Welt zwischen uns – Original – Staffel 3
Ab 14. Dezember
- Lost – Staffel 1–6
Ab 15. Dezember
- Little Angel – Staffel 3–4
- Winx Club – Staffel 1–7
Ab 16. Dezember
- Beast Games – Original – Staffel 3
Ab 18. Dezember
- Holey Moley – Minigolf Extreme – Original – Staffel 1
Ab 25. Dezember
Ab 28. Dezember
- 5 Points – Exclusive – Staffel 1
- Eine Nacht in Idaho: Die College-Morde – Original – Staffel 2
Neue Filme bei Prime Video im Dezember:
Ab 1. Dezember
- 21 Jump Street
- 22 Jump Street
- Annies Männer
- Asphalt Cowboy
- Ben-Hur (2016)
- Bill & Teds verrückte Reise in die Zukunft
- Birdcage – Ein Paradies für schrille Vögel
- Bloodsport – Eine wahre Geschichte
- Coco: Der neugierige Affe
- Conan, der Zerstörer
- Cyrano
- Das Appartement
- Dead Man's Wire – Exclusive
- Der Grinch (2018)
- Der Mann in der eisernen Maske (1998)
- Die Brücke von Arnheim
- Die Körperfresser kommen
- Die Nacht des Jägers
- Die zwölf Geschworenen
- Everest – Ein Yeti will hoch hinaus
- Explosiv – Blown Away
- Freiwurf
- Geballte Ladung
- Hackers – Im Netz des FBI
- How It Ends
- Hänsel und Gretel – Hexenjäger
- Masters of the Universe
- Misery
- Mississippi Burning – Die Wurzel des Hasses
- Out of Time – Sein Gegner ist die Zeit
- Panik am roten Fluß
- Platoon
- Rob Roy
- Schweinchen Wilburs großes Abenteuer
- Stargate (1994)
- The Spectacular Now
- Till – Kampf um die Wahrheit
- Vier Hochzeiten und ein Todesfall
- Wege zum Ruhm
- Weites Land
- West Side Story
Ab 2. Dezember
- Geklaute Weihnachten – Original
- Waiting for the Barbarians
Ab 3. Dezember
Ab 4. Dezember
Ab 8. Dezember
- Islands
- Shadow Force – Die letzte Mission – Exclusive
Ab 10. Dezember
Ab 11. Dezember
- Beau Is Afraid
- Führer und Verführer
- Hallow Road – Exclusive
Ab 14. Dezember
- Chase
- Fist of the Warrior – Exclusive
Ab 15. Dezember
Ab 16. Dezember
Ab 18. Dezember
Ab 20. Dezember
- Prophecy of the Devil – Exclusive
Ab 21. Dezember
- Drachenzähmen leicht gemacht – Exclusive
- The Bikeriders – Exclusive
- The Loneliest Boy in the World
Ab 22. Dezember
Ab 24. Dezember
Ab 26. Dezember
- Afterburn – Mission Mona Lisa – Exclusive
Ab 27. Dezember
- M3GAN 2.0 – Exclusive
Ab 28. Dezember
- Beetlejuice Beetlejuice
- The Friend – Exclusive
Ab 29. Dezember
- On Swift Horses – Exclusive
Ab 30. Dezember
Ab 31. Dezember
Live-Sport bei Prime Video im Dezember
- 8. Dezember, 21:00 Uhr: FC Bayern gegen Slavia Prag (Vorberichterstattung ab 20:00 Uhr)
- 13. Dezember, 21:30 Uhr: Toronto Raptors gegen Oklahoma City Thunder
- 27. Dezember, 21:30 Uhr: Oklahoma City Thunder gegen Houston Rockets
- 31. Dezember, 22:00 Uhr: Denver Nuggets gegen Minnesota Timberwolves
Weitere NBA-Termine stehen im NBA-Spielplan.