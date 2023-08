Prime Video: Das sind die Neuzugänge im September 2023

Kurz vor dem Monatswechsel wollen die bereits abgedruckten Streaming-Übersichten noch um die anstehenden Neuerscheinungen bei Prime Video ergänzt werden.

Hier werden im September 2023 neue Fantasy-Inhalte aufgefahren, die deutsche Fußballnationalmannschaft soll für große Emotionen in Katar sorgen und mit der Geschichte eines wahr gewordenen Astronautentraums will Amazon inspirieren.

Zudem darf eine Reise in die mysteriöse Unterwelt des ikonischen Continental Hotels aus dem John Wick-Universum angetreten werden – ifun.de berichtete.

Die Highlights auf Prime Video:

Das Rad der Zeit

Staffel 2 exklusiv ab 1. September 2023

Zuschauerinnen und Zuschauer haben am Ende der ersten Staffel die fantastische Welt der Zwei Flüsse verlassen, als der einfache Bauernjunge Rand al’Thor (Josha Stradowski) erkannt hat, dass er der Wiedergeborene Drache ist – eine gefährliche Figur aus der Geschichte, die dazu bestimmt ist, die Welt zu retten … oder sie zu zerstören. Eine Armee mächtiger Zauberinnen versucht verzweifelt, ihn vor dem Dunklen König zu schützen, und muss sich mit seiner wachsenden Macht und seinem zunehmenden Wahnsinn auseinandersetzen. Das Rad der Zeit dreht sich, und die letzte Schlacht steht bevor. Obwohl Rand dachte, er hätte den Dunklen König vernichtet, ist das Böse noch nicht aus der Welt verschwunden. In der zweiten Staffel suchen neue und sehr alte Bedrohungen die jungen Freunde aus den Zwei Flüssen auf, die nun über die ganze Welt verstreut sind. Die Frau, die sie gefunden und geführt hat, kann ihnen nicht mehr helfen, und so müssen sie andere Quellen der Stärke finden. Ineinander oder in sich selbst. Im Licht … oder in der Dunkelheit.

All or nothing: Die Nationalmannschaft in Katar

Original Serie – Staffel 1 exklusiv ab 8. September 2023

Die Original Doku-Serie All or Nothing: Die Nationalmannschaft in Katar begleitet das DFB-Team auf ihrem Weg zur und während der Weltmeisterschaft in Katar und bietet den Fußballfans vor allem während des Turniers einen einzigartigen Blick hinter die Kulissen. Dafür hat die Mannschaft dem Kamerateam im wahrsten Sinne des Wortes alle Türen geöffnet, um ungefilterte und jederzeit authentische Einblicke in interne Abläufe zu ermöglichen und alles über die emotionalen Momente und Meilensteine des Turniers zu vermitteln. Denn auch trotz der sportlichen Enttäuschung angesichts hoher Erwartungen und Hoffnungen, dürfen sich Prime-Mitglieder auf eine hochklassige filmische Umsetzung und bewegende Momente freuen.

The Continental

Original Serie – Staffel 1 exklusiv ab 22. September 2023

Die dreiteilige Serie taucht in die Ursprungsgeschichte des ikonischen Hotels für Auftragsmörder ein, dass das Herzstück des John Wick-Universums ist. The Continental: From the World of John Wick wird aus der Sicht des jungen Winston Scott (Colin Woodell erzählt, der in die Höllenlandschaft von New York City der 1970er Jahre gezogen wird, um sich einer Vergangenheit zu stellen, von der er dachte, er hätte sie hinter sich gelassen. Winston schlägt einen tödlichen Weg durch die mysteriöse Unterwelt des Hotels ein, um das Hotel zu erobern, in dem er schließlich seinen Thron besteigen wird.

GENERATION V

Original Serie – Staffel 1 exklusiv ab 29. September 2023

Gen V eröffnet einen weiteren Teil der Welt von The Boys und nimmt sie mit an die Godolkin University – dem angesehenen College an dem Studenten zur nächsten Generation von Helden ausgebildet werden (vorzugsweise inklusive lukrativer Werbedeals). Neben exzessiven Partys und dem typischen College-Chaos, sehen sich diese jungen Erwachsenen mit explosiven Situationen konfrontiert … im wahrsten Sinne des Wortes. Während die Studierenden um Beliebtheit und gute Noten kämpfen, wird bald klar: sobald Superkräfte im Spiel sind, geht es immer auch um mehr. Spätestens als die Gruppe junger Superhelden herausfindet, dass etwas Größeres und Unheimliches in der Schule vor sich geht, werden sie auf die Probe gestellt: Werden sie die Guten oder Bösen ihrer Geschichten sein?

Sitting in Bars with Cake

Original Film ab 8. September 2023

Inspiriert von wahren Begebenheiten, folgt Sitting in Bars with Cake den besten Freundinnen Jane (Yara Shahidi) und Corinne (Odessa A’zion), die sich in ihren Zwanzigern in Los Angeles zurechtfinden müssen. Corinne, die ultimative Extrovertierte, überredet ihre schüchterne, aber extrem talentierte beste Freundin Jane, ein Jahr lang Kuchen zu backen und sie in Bars mitzubringen, um Leute kennenzulernen und Selbstvertrauen zu gewinnen – auch bekannt als „Cakebaring“. Während ihres „Cakebaring“-Jahres erhält Corinne eine lebensverändernde Diagnose, und die beiden sehen sich einer Herausforderung gegenüber, wie sie sie noch nie erlebt haben.

A Million Miles Away

Film ab 15. September 2023

A Million Miles Away erzählt die Geschichte des US-amerikanischen Astronauten Jose Hernandez (Michael Peña), der als Wanderarbeiter nie seinen Traum aufgab, eines Tages ins All zu fliegen. Eine Geschichte über Ausdauer, Gemeinschaft und Aufopferung, um einen scheinbar unmöglichen Traum zu verwirklichen. Regisseurin Alejandra Márquez Abella hat eine umwerfende Hommage an die Loyalität und Hartnäckigkeit der gesamten Familie Hernández sowie an alle, die zu träumen wagen, geschaffen. Der Film basiert auf dem em Buch “Reaching for the Stars: The Inspiring Story of a Migrant Farmworker Turned Astronaut” von José Hernández.

Alle neuen Serien und Staffeln auf Prime Video:

Alle neuen Filme auf Prime Video: