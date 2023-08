Polestar 4 soll komplett autonomes Fahren ermöglichen

Die Chauffeur-Technologie von Mobileye ist eine Erweiterung von deren SuperVision-System. Während SuperVision zwingend eine Person auf dem Fahrersitz zur Überwachung voraussetzt, bietet Chauffeur die Möglichkeit für völlig autonome Punkt-zu-Punkt-Fahrten. SuperVision (unten im Video) wird standardmäßig in allen Märkten in den Polestar 4 integriert.

Polestar setzt diesbezüglich auf eine Kooperation mit dem israelischen Anbieter Mobileye und will dessen Chauffeur-Fahrtechnologie in künftigen Fahrzeugen verwenden. Darüber hinaus ist auch eine Integration der Chauffeur-Technologie auch schon in den neuen Polestar 4 vorgesehen. Die Markteinführung des Polestar 4 in Europa ist für das kommende Jahr vorgesehen.

Für Fahrten auf Autobahnen will Polestar die Möglichkeit bieten, völlig autonom und ohne Blickkontakt auf die Straße zu fahren. In sonstigen Umgebungen sollen die Fahrzeuge des Herstellers zwar automatisiert fahren, jedoch den Blick des Fahrers auf die Straße voraussetzen.

Passend zum Verkaufsstart des neuen Polestar 4 in China gibt die Automobilmarke einen kleinen Ausblick auf ihre Ambitionen im Bereich des autonomen Fahrens. Das Unternehmen sieht sich in den nächsten Jahren bereit für ein Angebot, bei dem die Fahrzeuge eigenständig eine vorgegebene Adresse ansteuern.

Insert

You are going to send email to