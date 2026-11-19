Wer Photoshop und Lightroom regelmäßig nutzt, bekommt zum Black Friday eine Gelegenheit, die laufenden Softwarekosten deutlich zu reduzieren. Das Adobe Creative Cloud Foto-Abo mit 1 TB Cloud-Speicher ist bei Amazon aktuell für nur 92,50 Euro erhältlich. Der Jahreszugang kostet regulär 284,03 Euro. Damit liegt der Angebotspreis rund 67 Prozent unter der unverbindlichen Preisempfehlung.

Guter Deal: Photoshop zum Black Friday

Das Paket umfasst die Vollversionen von Photoshop, Lightroom und Lightroom Classic. Die Programme lassen sich auf Windows-Rechnern und Macs verwenden. Photoshop steht zusätzlich auf dem iPad bereit, Lightroom auch auf Mobilgeräten. Der benötigte Aktivierungscode wird nach dem Kauf per E-Mail bereitgestellt.

Günstiger als die bisherigen Angebote

Adobe hat seine Software-Abonnements in den vergangenen Jahren mehrfach verteuert. Besonders deutlich wurde dies beim Foto-Abo, dessen kleinere Variante mit 20 GB Cloud-Speicher zunächst im Preis angehoben und anschließend vollständig aus dem Verkauf genommen wurde. Seitdem müssen Neukunden auf das umfangreichere Paket mit 1 TB Speicher zurückgreifen.

Photoshop 28 wurde erst vor wenigen Tagen vorgestellt

Entsprechend interessant sind die regelmäßig angebotenen Jahreslizenzen über Amazon. Bereits im Juni konnten wir auf eine Preisreduzierung auf 128,24 Euro aufmerksam machen. Das aktuelle Black-Friday-Angebot unterbietet diesen Aktionspreis nochmals um mehr als 35 Euro.

Rechnerisch kostet die Nutzung der drei Adobe-Anwendungen damit nur noch rund 7,71 Euro pro Monat. Bezahlt wird der Jahreszugang allerdings vollständig im Voraus. Wichtig für bisherige Nutzer des eingestellten 20-GB-Foto-Abos: Die angebotene 1-TB-Version ist ein eigenständiges Abonnement und verlängert den alten Tarif nicht.

Photoshop, Lightroom und KI-Werkzeuge inklusive

Neben den klassischen Funktionen zur Bildbearbeitung umfasst das Foto-Abo auch verschiedene KI-gestützte Werkzeuge. Dazu gehören das generative Entfernen unerwünschter Bildinhalte und die Möglichkeit, Aufnahmen mithilfe von Topaz-Technologie hochzuskalieren. In Lightroom lassen sich Bilder zudem über Texteingaben mit Adobe Firefly bearbeiten oder in Videos umwandeln.

Das Black-Friday-Angebot richtet sich insbesondere an Anwender, die Photoshop und Lightroom ohnehin einsetzen und ihre Softwarekosten für die kommenden zwölf Monate reduzieren möchten.

Produkthinweis

Adobe Creative Cloud Foto-Abo 1TB | inkl. Lightroom & Photoshop | 1 Jahr | KI-unterstützte Bildbearbeitung... 92,50 EUR 284,03 EUR