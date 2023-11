Photomator 3.2 mit vollumfassender HDR-Unterstützung

Der Fotoeditor Photomator bietet jetzt umfassende Unterstützung für die Arbeit mit HDR-Aufnahmen. Mit im Paket ist eine „Smart-HDR-Funktion“, mit deren Hilfe sich auch SDR-Aufnahmen in HDR konvertieren und mithilfe der erweiterten HDR-Fotobearbeitungsfunktionen von Photomator bearbeiten lassen.

Die Funktionsweiterungen sind Teil der neu veröffentlichten Version 3.2 von Photomator auf dem Mac, iPad und iPhone. Die Entwickler weisen allerdings darauf hin, dass die Arbeit mit HDR-Dateien mindestens macOS 14 Sonoma oder iOS 17 und zudem einen kompatiblen Bildschirm erfordert. Ausführlich informieren die Photomator-Entwickler hier über die Grundlagen und Voraussetzungen für die Arbeit mit HDR-Aufnahmen.

Mit ihrer neuen Programmversion wollen die Photomator-Entwickler der Anspruch gerecht werden, eine Arbeitsumgebung zu bieten, in der sich HDR-Fotos nahtlos importieren, bearbeiten und exportieren lassen. Damit verbunden lässt sich nun auch generell festlegen, ob man fortan immer mit HDR-Fotos oder weiterhin mit SDR-Fotos arbeiten will. Alle in Photomator verfügbaren Bearbeitungswerkzeuge, darunter „Super Resolution“, Denoise und das Reparaturwerkzeug, sind vollständig mit HDR-Fotos kompatibel und wurden für ein optimales Zusammenspiel mit diesen teils zusätzlich angepasst. Die in Photomator bearbeiteten HDR-Aufnahmen werden automatisch wieder in der Fotos-App abgespeichert.

Bei ihrer HDR-Integration haben die Photomator-Entwickler besonders auch mit dem iPhone aufgenommene Bilder berücksichtigt. Hinter den Kulissen fotografiert das iPhone bereits seit 2020 im HDR-Modus, jedoch werden die Bilder zumeist als SDR-Aufnahmen abgespeichert. In Photomator stehen diese Bilder als HDR-Dateien zur Bearbeitung zur Verfügung. Die generell von Photomator 3.2 beim Import und Export unterstützten Formate könnt ihr der unten eingebetteten Grafik entnehmen.

Photomator kann kostenlos im Mac App Store geladen werden. Die Vollversion wird vorübergehend als Einmalkauf für 69,99 Euro oder in der Abo-Variante für das erste Jahr zum vergünstigten Preis von 9,99 Euro angeboten, für Folgejahre fallen dann jeweils 34,99 Euro an.