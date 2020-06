Penbook: App Store-Perle für iPad-Nutzer

Wir reichen den mitlesenden iPad-Nutzer noch einen App Store-Download zum Ausprobieren mit ins anbrechende Wochenende: Die für Apple Pencil-Nutzer optimierte Penbook-App.

Penbook liefert in digitaler Form, was die Amazon-Suchmaske nach der Eingabe von Kalendereinlage A5 in analoger Form zum Kauf anbietet. Ein virtuelles Notiz-, Kalender- und Tagesplaner-Buch, das ihr mit beliebigen Seiten bestücken und so perfekt an den eigenen Geschmack bzw. die eigenen Bedürfnisse anpassen könnt.

In der App könnt ihr zwischen 22 Papier-Typen wählen zu denen nicht nur liniierte und gepunktete Seiten zählen, sondern auch Notenblätter, Storyboards, perspektivische Skizzenhelfer, Tabellen, isometrisch bedrucktes Papier, Jahrs-, Monats- und Wochenplaner, To-Do-Liste und blanke Seiten. Alle Typen könnt ihr in dieser Übersicht der Entwickler begutachten.

Fast alle Blätter lassen sich zudem noch detailliert konfigurieren, in Farbe, Orientierung, Zeitbereichen und mehr anpassen. Kalender-Blätter markieren den aktuellen Tag. In Penbook könnt ihr euch dann mit den zahlreichen Papiertypen eigenen Penbooks mit beliebig vielen Seiten und Arten anlegen.

Ein Penbook stellt die App kostenlos zur Verfügung, unbegrenzt viele gibt es für einmalig 28 Euro oder alternativ für 11 Euro im Jahr.