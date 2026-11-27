Mit PeekTheDay lässt sich der Tagesplan dauerhaft am oberen Bildschirmrand verfolgen. Die Mac-App zeichnet Termine und freie Zeiten als schmale Linie unterhalb der Menüleiste ein. Beim Überfahren mit dem Mauszeiger erscheint die ausführlichere Tagesübersicht.

Freie Zeit direkt verplanen

Als Grundlage dienen die bereits in Apples Kalender-App eingebundenen Konten, etwa von iCloud, Google oder Outlook. Ein zusätzliches Konto ist nicht erforderlich. Die Linie bleibt auch im Vollbild sichtbar und reicht Mausklicks an die darunterliegende Anwendung durch. Die gewohnte Kalender-App oder ein Menüleistenkalender wie Dato lässt sich parallel weiterverwenden.

In der Tagesübersicht lassen sich freie Abschnitte durch Ziehen als Zeitblöcke reservieren. Die Auswahl rastet in Viertelstunden ein und endet an vorhandenen Besprechungen. Die selbst angelegten Blöcke landen als Ereignisse in einem eigenen Kalender namens „Time blocks“. Andere Termine verändert PeekTheDay nicht. Benachrichtigungen erinnern an den Beginn eines Blocks und 15 Minuten vorher.

Optional können KI-Anwendungen über eine MCP-Schnittstelle den Tagesplan abfragen und eigene Zeitblöcke bearbeiten. Dafür muss zusätzlich Node.js installiert sein. Bestehende Besprechungen bleiben auch über diesen Zugriff schreibgeschützt.

Die App erlaubt eine dezente Ansicht der aktuellen und kommenden Termine des Tages.

Sieben Tage ausprobieren, einmal bezahlen

PeekTheDay setzt macOS 14 oder neuer voraus und läuft auf Macs mit Intel-Prozessor oder Apple-Chip. Der Entwicklerdownload lässt sich sieben Tage vollständig ausprobieren. Anschließend bleibt die Tagesanzeige nutzbar; zum Anlegen und Verschieben von Zeitblöcken ist eine Lizenz erforderlich.

Der Entwickler bewirbt die Lizenz bis zum 30. November für einmalig 5 statt 15 US-Dollar. Enthalten sind die Nutzung auf bis zu fünf eigenen Macs und alle Updates innerhalb von Version 1.

Die App selbst lädt laut Datenschutzerklärung keine Kalenderinhalte hoch. Anonyme Nutzungsstatistiken lassen sich abschalten. Bei einer Verbindung mit einem KI-Assistenten gelten für die dort abgefragten Daten die Bedingungen des jeweiligen Anbieters.