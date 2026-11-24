Der Cloud-Speicherdienst pCloud bietet seine Lifetime-Pakete auch in diesem Jahr zum Black Friday mit deutlichem Preisnachlass an. Die Sonderaktion umfasst verschiedene Speichergrößen sowie ein Komplettpaket, das neben Cloud-Speicher auch einen Verschlüsselungsdienst und einen Passwortmanager enthält.

Wer sich für eines der Angebote interessiert, muss allerdings zunächst vergleichsweise tief in die Tasche greifen. pCloud bietet seine Leistungen zwar auch im Monats- oder Jahresabo an, die Black-Friday-Rabatte gelten jedoch ausschließlich für die Lifetime-Lizenzen. Diese lassen sich nach einmaliger Bezahlung ohne weitere laufende Gebühren nutzen.

Einmal bezahlen, dauerhaft nutzen

Das kleinste Aktionspaket umfasst 500 GB Speicherplatz und kostet einmalig 159 statt regulär 279 Euro. Für 2 TB verlangt pCloud aktuell 379 statt 709 Euro. Wer besonders viel Speicherplatz benötigt, bekommt 10 TB für 1.099 statt regulär 2.799 Euro.

Zugriff von Desktop- und Mobilgeräten

Darüber hinaus bietet pCloud ein sogenanntes 3-in-1-Paket an. Dieses kombiniert 3 TB Cloud-Speicher mit dem Verschlüsselungsdienst pCloud Encryption und dem Passwortmanager pCloud Pass Premium. Der Aktionspreis liegt hier bei 579 statt regulär 1.517 Euro.

Die versprochene Lifetime-Nutzung setzt natürlich voraus, dass pCloud seine Dienste auch langfristig anbietet. pCloud ist allerdings schon seit geraumer Zeit am Markt. Insbesondere für Nutzer mit größerem Speicherbedarf dürften sich die einmaligen Kosten vergleichsweise schnell amortisieren.

pCloud Photos und Docs als neue Funktionen

pCloud hat sein Angebot inzwischen um zusätzliche Funktionen erweitert. Mit pCloud Photos lassen sich Bilder und Videos verwalten und beispielsweise nach Aufnahmezeitpunkt oder Standort sortieren. Mit der ebenfalls neuen Funktion pCloud Docs lassen sich verschiedene Dokumenttypen direkt im Browser oder über die Mobilgeräte-App bearbeiten. Beide Erweiterungen sind in den aktuellen Speicherpaketen enthalten.

Online-Speicher auch für Fotos und Musik

Für Mac-Nutzer ist die kostenlose Anwendung pCloud Drive interessant. Damit lassen sich auf den Servern von pCloud gespeicherte Dateien verwenden, ohne dass diese dauerhaft Speicherplatz auf dem eigenen Rechner belegen müssen. Die Anwendung unterstützt die automatische Synchronisierung und Sicherung von Dateien.

Kostenloser Speicher zum Ausprobieren

Wer pCloud zunächst ausprobieren möchte, kann den Dienst mit bis zu 10 GB Speicherplatz kostenlos nutzen. Zusammen mit der Mac-Anwendung eignet sich der kostenlose Speicher auch als temporäre Dateiablage oder zum Austausch größerer Dokumente.