10 GB gratis und günstige Lifetime-Pakete
pCloud: Bis zu 10 TB Cloud-Speicher zum Festpreis
Der Cloud-Speicherdienst pCloud bietet seine Lifetime-Pakete auch in diesem Jahr zum Black Friday mit deutlichem Preisnachlass an. Die Sonderaktion umfasst verschiedene Speichergrößen sowie ein Komplettpaket, das neben Cloud-Speicher auch einen Verschlüsselungsdienst und einen Passwortmanager enthält.
Wer sich für eines der Angebote interessiert, muss allerdings zunächst vergleichsweise tief in die Tasche greifen. pCloud bietet seine Leistungen zwar auch im Monats- oder Jahresabo an, die Black-Friday-Rabatte gelten jedoch ausschließlich für die Lifetime-Lizenzen. Diese lassen sich nach einmaliger Bezahlung ohne weitere laufende Gebühren nutzen.
Einmal bezahlen, dauerhaft nutzen
Das kleinste Aktionspaket umfasst 500 GB Speicherplatz und kostet einmalig 159 statt regulär 279 Euro. Für 2 TB verlangt pCloud aktuell 379 statt 709 Euro. Wer besonders viel Speicherplatz benötigt, bekommt 10 TB für 1.099 statt regulär 2.799 Euro.
Zugriff von Desktop- und Mobilgeräten
Darüber hinaus bietet pCloud ein sogenanntes 3-in-1-Paket an. Dieses kombiniert 3 TB Cloud-Speicher mit dem Verschlüsselungsdienst pCloud Encryption und dem Passwortmanager pCloud Pass Premium. Der Aktionspreis liegt hier bei 579 statt regulär 1.517 Euro.
Die versprochene Lifetime-Nutzung setzt natürlich voraus, dass pCloud seine Dienste auch langfristig anbietet. pCloud ist allerdings schon seit geraumer Zeit am Markt. Insbesondere für Nutzer mit größerem Speicherbedarf dürften sich die einmaligen Kosten vergleichsweise schnell amortisieren.
pCloud Photos und Docs als neue Funktionen
pCloud hat sein Angebot inzwischen um zusätzliche Funktionen erweitert. Mit pCloud Photos lassen sich Bilder und Videos verwalten und beispielsweise nach Aufnahmezeitpunkt oder Standort sortieren. Mit der ebenfalls neuen Funktion pCloud Docs lassen sich verschiedene Dokumenttypen direkt im Browser oder über die Mobilgeräte-App bearbeiten. Beide Erweiterungen sind in den aktuellen Speicherpaketen enthalten.
Online-Speicher auch für Fotos und Musik
Für Mac-Nutzer ist die kostenlose Anwendung pCloud Drive interessant. Damit lassen sich auf den Servern von pCloud gespeicherte Dateien verwenden, ohne dass diese dauerhaft Speicherplatz auf dem eigenen Rechner belegen müssen. Die Anwendung unterstützt die automatische Synchronisierung und Sicherung von Dateien.
Kostenloser Speicher zum Ausprobieren
Wer pCloud zunächst ausprobieren möchte, kann den Dienst mit bis zu 10 GB Speicherplatz kostenlos nutzen. Zusammen mit der Mac-Anwendung eignet sich der kostenlose Speicher auch als temporäre Dateiablage oder zum Austausch größerer Dokumente.
Hmm an sich coole Idee, aber dann ist die Firma vielleicht irgendwann platt und meine Kohle weg
+1
Das Problem ist wo?
Bei Abomodellen ist deine Kohle garantiert jedes Jahr immer wieder weg…
Ist das jetzt besser, vertrauenswürdiger, zuverlässiger?
Dafür, dass man pcloud, jedes Mal wenn deren Services im Angebot sind, nachsagt, sie könnten die Geschäftstätigkeit einstellen, halten die sich aber schon seit zig Jahren mit genau diesem Angebot auf m Markt…
irgendwas scheinen die ja richtig zu machen?
Passend zum Thema/mein 2 TB iCloudSpeicher ist voll: welche App zur Sortierung von Videos nach Größe ist seriös und könnt Ihr empfehlen?
Wie wäre es mit dem Finder? Falls du die Dateigröße meinst …
Claude cowork hat das bei mir sehr gut erledigt. Nach Größe sortiert und die größten in ein Album gepackt so das ich sie exportieren konnte. Hab vorher definiert das er aufräumen und auf ca. 1,3TB runter kommen soll. Hat auch diverse andere Dopplungen gefunden die auch noch ein paar GB frei gemacht haben
Finder
Ich halt von diesen Lifetime Angeboten überhaupt nichts. ^^
Ich halte nichts von Statements, die eine These aufstellen, ohne sie mit ner Begründung zu unterfüttern ^^
Das funktioniert auch nur solange wie genügend Neukunden dazu kommen.