Apple hat seine Büroanwendungen Pages, Keynote und Numbers auf Version 16.0 aktualisiert. Die neuen Versionen stehen für iPhone, iPad und Mac bereit. Während die wichtigsten KI-Funktionen auf den Mobilgeräten bereits seit Oktober verfügbar sind, erhalten nun auch die Mac-Anwendungen den intelligenten Assistenten und die Unterstützung für externe KI-Werkzeuge.

KI-Assistent versteht Dokumente und Präsentationen

Wie bereits berichtet, integriert Apple einen KI-Assistenten direkt in seine drei Büroanwendungen. Dieser berücksichtigt den Inhalt geöffneter Dateien und soll bei unterschiedlichen Aufgaben helfen.

In Pages lassen sich Texte entwerfen, überarbeiten und umstrukturieren. Keynote unterstützt die Gestaltung von Folien, erstellt Animationen und generiert auf Wunsch Moderationsnotizen. Numbers kann dagegen Tabellen aufbauen, Formeln erstellen und Daten visualisieren. Alle drei Anwendungen können zudem aktuelle Informationen recherchieren und in Dokumente übernehmen.

Die Funktionen befinden sich weiterhin in der Betaphase und stehen ausschließlich in US-Englisch bereit. Voraussetzung sind ein Apple-Intelligence-fähiges Gerät mit macOS 27 beziehungsweise iOS oder iPadOS 27 sowie ein kostenpflichtiges Apple-Creator-Studio-Abonnement.

Externe KI-Werkzeuge können Dokumente bearbeiten

Besonders interessant ist die neue Unterstützung des Model Context Protocol (MCP) auf dem Mac. Damit können kompatible externe KI-Agenten auf Inhalte in Pages, Numbers und Keynote zugreifen, Änderungen vornehmen und Arbeitsschritte automatisieren.

Apple hatte diese Möglichkeit bereits Ende Oktober angekündigt. Mit Version 16.0 findet sich die Funktion nun auch in den Versionshinweisen der Mac-Anwendungen.

Keynote erhält darüber hinaus Unterstützung für das offene Keynote Interchange Format (.keyx). Das JSON-basierte Austauschformat soll die Zusammenarbeit mit externen Werkzeugen und Entwickleranwendungen erleichtern.

Grundfunktionen bleiben kostenlos

Zusätzlich erweitert Apple den Content Hub um neue professionelle Vorlagen, Designs und Videomaterial. Diese Premiuminhalte bleiben ebenso wie der KI-Assistent Abonnenten vorbehalten.

Apple Creator Studio kostet 12,99 Euro monatlich oder 129 Euro im Jahr. Darin enthalten sind unter anderem auch Final Cut Pro, Logic Pro und Pixelmator Pro. Die klassischen Funktionen von Pages, Keynote und Numbers bleiben dagegen kostenlos nutzbar. Dokumente, Tabellen und Präsentationen lassen sich weiterhin ohne Abonnement erstellen und bearbeiten.