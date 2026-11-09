Olivia Dean ist Apple Music Artist of the Year 2026

Apple hat die britische Sängerin Olivia Dean zur Künstlerin des Jahres 2026 bei Apple Music ernannt. Die Auszeichnung wird jährlich an Musiker vergeben, die sich nach Einschätzung von Apple durch ihre Veröffentlichungen und ihren Einfluss auf die Musikszene hervorgetan haben. Dean ist die erste Künstlerin aus Großbritannien, die diesen Titel erhält.

Die 27-jährige Sängerin stammt aus London und bewegt sich musikalisch zwischen Soul, Pop und R&B. Mit ihrem Debütalbum „Messy“ machte sie 2003 erstmals ein größeres Publikum auf sich aufmerksam. Der internationale Durchbruch kam dann mit dem im vergangenen Jahr veröffentlichten Album „The Art of Loving“.

Internationaler Durchbruch mit zweitem Album

Zu den erfolgreichsten Titeln des Albums zählt die Single „Man I Need“. Der Titel ist seit Ende August 2025 durchgehend in den täglichen Top 100 von Apple Music vertreten. „Dean erhielt in diesem Jahr zudem einen Grammy als beste neue Künstlerin sowie vier BRIT Awards, darunter die Auszeichnung als Künstlerin des Jahres.

Olivia Dean bei Apple Music

Musikalisch knüpft Dean an klassische Soul- und Popmusik an. In ihren Songs geht es vor allem um zwischenmenschliche Beziehungen, Freundschaft und Liebe. Als musikalische Vorbilder werden unter anderem Sade, Prince und Lauryn Hill genannt.

Apple würdigt musikalische Entwicklung

Mit der Auszeichnung zum Artist of the Year soll nach Angaben von Apple insbesondere die Entwicklung der Sängerin während der vergangenen zwölf Monate gewürdigt werden.

Wie die bisherigen Preisträger erhält auch Olivia Dean eine eigens gestaltete Trophäe. Die Trophäe besteht aus einem Aluminiumgehäuse und einer Glasscheibe, zwischen denen sich ein von Apple gefertigter Siliziumwafer befindet. Damit stellt Apple einen Bezug zu den Chips her, die in den eigenen Geräten zum Einsatz kommen.

Begleitend zur Auszeichnung stellt Apple Music mehrere Playlists bereit, die Olivia Deans Musik und weitere Veröffentlichungen des vergangenen Jahres präsentieren.