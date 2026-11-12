Nvidia vor Führungswechsel: Jensen Huang droht Abberufung

Beim KI-Chipriesen Nvidia könnte ein historischer Führungswechsel bevorstehen. Wie das Wall Street Journal berichtet, bereitet der Verwaltungsrat die mögliche Abberufung von Unternehmensgründer Jensen Huang vor. Auch Reuters bestätigt unter Berufung auf eigene Quellen, dass sich das Gremium mit der Zukunft des langjährigen Konzernchefs beschäftigt. Eine offizielle Entscheidung steht bislang aus.

Auf der CES 2026 stellte Huang zahlreiche Neuheiten vor.

Affären und mögliche Geheimdienstverbindungen

Auslöser sind Berichte über zwei außereheliche Beziehungen des 63-Jährigen. Eine davon soll Huang mit einer Geschäftsfrau geführt haben, die von US-Geheimdiensten verdächtigt wird, Verbindungen zu chinesischen Nachrichtendiensten zu unterhalten. Zudem berichtete die New York Times über eine weitere Beziehung zu einer Nvidia-Mitarbeiterin, die ihm direkt unterstellt sein soll.

Huang hatte sich bereits am Sonntag in einer öffentlichen Nachricht an die Belegschaft für seine Untreue entschuldigt und die Verantwortung für sein Verhalten übernommen. Die Vorwürfe bezüglich einer möglichen Geheimdienstverbindung sind dagegen nicht abschließend geklärt.

Huang mischte sich gerne mal unter die Menge.

Unabhängige Untersuchung bereits eingeleitet

Nvidia hatte am 8. November eine unabhängige Untersuchung angekündigt. Der Verwaltungsrat betonte dabei ausdrücklich, bislang keine Hinweise auf eine Gefährdung der nationalen Sicherheit oder einen Abfluss von Unternehmensgeheimnissen zu haben. Zugleich sprach das Gremium Huang und seiner Führungsmannschaft zunächst das Vertrauen aus.

Inzwischen wurde der frühere US-Bundesstaatsanwalt Joon H. Kim mit der externen Untersuchung beauftragt. Nach den jüngsten Medienberichten könnte der Verwaltungsrat allerdings schon vor deren Abschluss über Huangs Zukunft entscheiden.

Erst kürzlich trat NVIDIA-CEO Jensen Huang auf der GTC in Berlin auf.

Nvidia verliert Milliarden an Börsenwert

Die Unsicherheit zeigt bereits Auswirkungen an der Börse. Nach Bekanntwerden der möglichen Abberufung verlor die Nvidia-Aktie im nachbörslichen Handel zeitweise mehr als acht Prozent. Ein Führungswechsel würde den Konzern in einer entscheidenden Phase treffen: Huang hat Nvidia 1993 mitgegründet und maßgeblich zum wichtigsten Anbieter von KI-Beschleunigern entwickelt.

Auch für Apple ist die Entwicklung spannend. Beide Unternehmen stehen zwar nicht in einer engen Partnerschaft, doch Apple soll für geplante KI-Server mit eigenen Prozessoren den Einsatz von Nvidias NVLink-Technologie prüfen.

Wer Huang im Falle einer Abberufung ersetzen könnte, ist offen. Nvidia hat bislang weder einen Führungswechsel bestätigt noch einen möglichen Nachfolger genannt. Bereits am 17. November will das Unternehmen seine nächsten Quartalszahlen vorstellen.