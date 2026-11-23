Nur elf Tage nach seinem Rücktritt kehrt Jensen Huang an die Spitze von NVIDIA zurück. Der Verwaltungsrat des Chipkonzerns hat am Montag einstimmig beschlossen, den Mitgründer wieder als Vorstandschef und Präsidenten einzusetzen. Huang erhält zudem seinen Sitz im Verwaltungsrat zurück. Die Entscheidung gilt mit sofortiger Wirkung.

Jensen Huang ist wieder bei NVIDIA

Dem Beschluss gehen mehrere Gespräche zwischen Huang und dem Verwaltungsrat voraus. Das Gremium sieht die Zweifel an seiner persönlichen Glaubwürdigkeit und Führungsfähigkeit nach diesen Unterredungen als ausreichend ausgeräumt an. Auch Vertreter der US-Regierung waren in die Bewertung eingebunden. Auf Grundlage dieser Rückmeldungen geht NVIDIA davon aus, dass Huangs Rückkehr keine Gefahr für die nationale Sicherheit darstellt.

Die bisherige Finanzchefin Colette Kress, die das Unternehmen seit Huangs Rücktritt am 12. November übergangsweise geführt hat, gibt die Unternehmensleitung damit wieder ab. Sie bleibt Finanzchefin.

Ermittlungen zu möglichen Geheimdienstkontakten gehen weiter

Auslöser des Führungswechsels waren Berichte über außereheliche Beziehungen Huangs. Eine davon soll eine Geschäftsfrau betreffen, bei der US-Geheimdienste mögliche Verbindungen zu chinesischen Nachrichtendiensten vermuten. NVIDIA hatte daraufhin eine unabhängige Untersuchung eingeleitet und externe juristische Unterstützung hinzugezogen.

Jensen Huang bei einem Auftritt in Berlin

Diese Untersuchung ist mit der Wiedereinsetzung des 63-Jährigen ausdrücklich nicht abgeschlossen. Ein ausschließlich mit unabhängigen Verwaltungsratsmitgliedern besetzter Ausschuss setzt seine Arbeit fort. Huang hat seine Unterstützung zugesichert und will weiterhin mit den Ermittlern zusammenarbeiten.

Der Verwaltungsrat trennt damit die Entscheidung über Huangs Führungsposition von der noch laufenden Aufklärung der Vorwürfe. NVIDIA erklärt zugleich, dass das Unternehmen bei staatlichen Untersuchungen und Anfragen weiterhin kooperieren werde.

Neuer Ausschuss soll Sicherheitsrisiken kontrollieren

Parallel zur Rückkehr Huangs erweitert NVIDIA seine internen Kontrollstrukturen. Ein neu gebildeter Ausschuss für nationale Sicherheit und Exportkontrolle soll künftig entsprechende Risiken und die Einhaltung von Handelsvorschriften überwachen. Ihm gehören ausschließlich unabhängige Verwaltungsratsmitglieder an.

Die Personalie hat die NVIDIA-Aktie gut durchgeschüttelt

Für diese Aufgaben zieht das Unternehmen zusätzliche juristische Berater mit Erfahrung in Sicherheitsfragen hinzu. Außerdem schafft NVIDIA die Position eines Chief Compliance Officer. Die neue Führungskraft soll die Einhaltung gesetzlicher und unternehmensinterner Vorgaben überwachen und an den zuständigen Ausschuss des Verwaltungsrats berichten.

Mit Huangs Rückkehr erledigt sich zunächst auch die Suche nach einem dauerhaften Nachfolger. Zuletzt waren dabei zwei Apple-Manager ins Gespräch gebracht worden. US-Präsident Donald Trump hatte öffentlich Tim Cook vorgeschlagen. Daneben wurde Apples Hardware-Chef Johny Srouji als möglicher Kandidat gehandelt.