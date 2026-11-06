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Smarte Türsteuerung zum Einbauen

Nuki: Smart Module für 359 Euro, Keypad 2 NFC jetzt in Weiß

Von Ben
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Nuki: Smart Module für 359 Euro, Keypad 2 NFC jetzt in Weiß

Nuki erweitert sein Angebot um eine fest verbaute Lösung für smarte Haustüren. Das Smart Module geht nach der Vorstellung im März nun in den Verkauf. Gleichzeitig erscheint das Keypad 2 NFC in Weiß. Eine neue Diebstahlerkennung lässt sich auch bei älteren NFC-Keypads nachrüsten.

Nuki Keypad2Nfcwhite Smartlockpro Productpicture Copyrightnuki

Smart Module für neue und bestehende Türen

Das Smart Module steuert elektromechanische Schlösser an und lässt sich ab Werk in neue Türen integrieren. Bei bestehenden Türen mit Motorschloss ist eine Nachrüstung über geschulte Nuki Pro Partner möglich. Dafür wird die Technik in einer Unterputzdose untergebracht und bleibt im Alltag unsichtbar. Durch die feste Stromversorgung entfällt das Laden oder Wechseln von Batterien am Modul.

Zur Ausstattung gehören Auto Unlock, Fernzugriff und digitale Zutrittsberechtigungen. Über Matter ist die Einbindung in Apple Home, Google Home, Alexa und SmartThings möglich. Das Modul kostet einzeln 359 Euro und ist im Nuki-Shop sowie bei Pro Partnern erhältlich. Integrierte Komplettlösungen werden über Türhersteller angeboten.

Weißes Keypad 2 NFC für 179 Euro

Die neue Farbvariante ergänzt das im Frühjahr vorgestellte Keypad 2 NFC. Es öffnet kompatible Nuki-Schlösser per NFC, Fingerabdruck oder Zahlencode. Für „Tap to Unlock“ wird ein unterstütztes Smartphone oder eine Smartwatch an das Keypad gehalten.

Nuki Keypad2Nfc Bothcolors Copyrightnuki

Die White Edition kostet 179 Euro und ist zunächst in begrenzter Stückzahl für Mitglieder des kostenlosen Nuki Clubs bestellbar. Später soll sie regulär im Nuki-Shop angeboten werden.

Diebstahlerkennung auch zum Nachrüsten

Neu ist ein Sensor im Batteriefach. Wird das Keypad bewegt oder entfernt, protokolliert das System den Vorgang und verschickt auf Wunsch eine Benachrichtigung. Laut Nuki können Unbefugte das Gerät anschließend weder zurücksetzen noch neu koppeln. Eine erneute Freigabe erfolgt per gültigem Fingerabdruck oder Zutrittscode.

Das erforderliche Batteriefach kostet regulär 4,90 Euro. Für NFC-Keypads, die vor dem 25. Oktober 2026 hergestellt wurden, bietet Nuki eine kostenlose Nachrüstung an. Die Berechtigung lässt sich im Shop anhand der Keypad-ID prüfen. Für die Funktion müssen auch Nuki-App sowie Schloss- und Keypad-Firmware auf dem aktuellen Stand sein.

Die schwarze Ausführung des Nuki Keypad 2 NFC ist auch bei Amazon gelistet. Die White Edition soll später folgen.

Produkthinweis Nuki Keypad 2 NFC (2026) Türschloss öffnen mit Tap & Fingerprint (schwarz) | Zubehör für Nuki Smart Lock, Apple Home... 179,00 EUR

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12 Kommentare bisher.

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  • Wozu wird das Pad gebraucht wenn man eh überwiegend das sehr gut funktionierende Auto Unlock nutzt?

  • Kostenloses nachrüsten ist echt eine super Sache!

  • Weißes Keypad ? Echt jetzt?
    Wie sieht das wohl nach kurzer Zeit aus?

  • Also ich bin nicht so richtig überzeugt davon. Das Nuki Pro funktioniert tadellos aber das Keypad… Fingerabdruck funktioniert in 7 von 10 Fällen. Dann funktioniert aber auch kein NFC, weder mit der Uhr noch mit dem Smartphone. Dann stehst du da dumm vor der Haustür. Das Keypad schön am blinken… also, Nuki App öffnen und Tür darüber öffnen. Das funktioniert immer aber dann kann ich auch einen Schlüssel nehmen und aufsperren, das wäre einfacher. Und meistens funktioniert das nicht, wenn man vollbepackt mit Sachen ist…

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